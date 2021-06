De drie minderjarigen die verdacht worden van verkrachting van een meisje van 14 op een kerkhof in Gent en opgepakt werden na haar zelfdoding, zijn geplaatst in de gesloten instelling van Everberg. Dat heeft de Gentse jeugdrechter beslist. De twee meerderjarige verdachten blijven in de cel, besliste de raadkamer in Gent.

Het gaat om jongens van 18 en 19 die volgens hun verdediging geen strafblad hebben. Advocaat Steven De Canck vroeg voor zijn cliënt de vrijlating onder voorwaarden. De verdachten waren zelf niet aanwezig omdat ze conform de coronamaatregelen in quarantaine zitten.

De raadkamer besliste om de aanhouding van de twee te bevestigen. Ze blijven een maand langer in de cel, tenzij de verdediging in beroep gaat bij de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling.

Verdacht

De feiten gebeurden op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje uit Gavere had die dag met een vriend afgesproken, meldde Het Nieuwsblad dinsdag. 'Uiteindelijk daagden nog vier andere tieners op. Het liep compleet uit de hand. Het meisje werd aangerand en verkracht. De daders maakten daar bovendien beelden van en verspreidden die via sociale media. Ook het meisje kreeg ze te zien. Vier dagen na de gebeurtenissen op het kerkhof stapte ze uit het leven.'

De politie kon vijf verdachten oppakken. Het gaat om drie minderjarigen en twee meerderjarigen uit Gent. De twee meerderjarige verdachten werden vrijdag opgepakt. De onderzoeksrechter in Gent liet hen aanhouden op verdenking van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen of verspreiden van beelden van een persoon die een expliciete seksuele daad stelt en waarvan de persoonlijke levenssfeer geschonden kan worden. Ook de minderjarigen worden verdacht van dezelfde feiten. Ze werden geplaatst in het GFC (gesloten federaal centrum) De Grubbe in Everberg.

Het gerecht onderzoekt of er sprake is van de verzwarende omstandigheid dat de feiten tot de dood van het slachtoffer hebben geleid. De verdachten erkennen hun aanwezigheid op het kerkhof maar het aandeel van elk van hen wordt nog onderzocht.

Het Oost-Vlaamse parket kan alleen bevestigen dat de vijf verdacht worden van 'feiten die zich kort voor de dood van het slachtoffer hebben voorgedaan'.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne omschreef de feiten als 'vreselijk' op Twitter. 'Mijn gedachten zijn bij de familie en vrienden. Er zijn verdachten opgepakt en het onderzoek loopt. Justitie moet en zal voor gerechtigheid zorgen. (..) Ik roep slachtoffers van seksueel geweld op: dien klacht in. Er staan mensen klaar om u te helpen in seksuele zorgcentra. Justitie zal alles doen om daders te vatten en bestraffen. Ook diegenen die beelden verspreiden, want ook dat is strafbaar. Absolute prioriteit voor justitie.'

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

Het gaat om jongens van 18 en 19 die volgens hun verdediging geen strafblad hebben. Advocaat Steven De Canck vroeg voor zijn cliënt de vrijlating onder voorwaarden. De verdachten waren zelf niet aanwezig omdat ze conform de coronamaatregelen in quarantaine zitten. De raadkamer besliste om de aanhouding van de twee te bevestigen. Ze blijven een maand langer in de cel, tenzij de verdediging in beroep gaat bij de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling.De feiten gebeurden op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje uit Gavere had die dag met een vriend afgesproken, meldde Het Nieuwsblad dinsdag. 'Uiteindelijk daagden nog vier andere tieners op. Het liep compleet uit de hand. Het meisje werd aangerand en verkracht. De daders maakten daar bovendien beelden van en verspreidden die via sociale media. Ook het meisje kreeg ze te zien. Vier dagen na de gebeurtenissen op het kerkhof stapte ze uit het leven.' De politie kon vijf verdachten oppakken. Het gaat om drie minderjarigen en twee meerderjarigen uit Gent. De twee meerderjarige verdachten werden vrijdag opgepakt. De onderzoeksrechter in Gent liet hen aanhouden op verdenking van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen of verspreiden van beelden van een persoon die een expliciete seksuele daad stelt en waarvan de persoonlijke levenssfeer geschonden kan worden. Ook de minderjarigen worden verdacht van dezelfde feiten. Ze werden geplaatst in het GFC (gesloten federaal centrum) De Grubbe in Everberg. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van de verzwarende omstandigheid dat de feiten tot de dood van het slachtoffer hebben geleid. De verdachten erkennen hun aanwezigheid op het kerkhof maar het aandeel van elk van hen wordt nog onderzocht. Het Oost-Vlaamse parket kan alleen bevestigen dat de vijf verdacht worden van 'feiten die zich kort voor de dood van het slachtoffer hebben voorgedaan'. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne omschreef de feiten als 'vreselijk' op Twitter. 'Mijn gedachten zijn bij de familie en vrienden. Er zijn verdachten opgepakt en het onderzoek loopt. Justitie moet en zal voor gerechtigheid zorgen. (..) Ik roep slachtoffers van seksueel geweld op: dien klacht in. Er staan mensen klaar om u te helpen in seksuele zorgcentra. Justitie zal alles doen om daders te vatten en bestraffen. Ook diegenen die beelden verspreiden, want ook dat is strafbaar. Absolute prioriteit voor justitie.'Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.