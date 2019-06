Hoe overtuig je onwillige partijen in dit land om hun campagneveto's te laten varen en aan federale regeringsonderhandelingen te beginnen? Op economisch-financiële druk hoeven we voorlopig alvast niet te rekenen, zegt professor Herman Matthijs.

'Het is simpel', zegt hoogleraar publieke financiën Herman Matthijs (UGent en VUB) over de mogelijke impact van een lange periode zonder federale regering op de overheidsfinanciën: 'Op dit ogenblik is er een begroting van voorlopige twaalfden: daarbij mag de overheid per maand niet meer uitgeven dan een twaalfde van de vorige jaarbegroting. Het voordeel van dat systeem is dat je nooit meer kunt uitgeven dan in je laatst goedgekeurde begroting. In de praktijk komt dat neer op een besparing. Zo kunnen we nog wel een paar maanden verder.'

...