Tussen de 400 en 500 mensen, vooral jonge vrouwen, zijn vrijdagavond bijeengekomen aan het Albertinaplein, in het centrum van Brussel, om te protesteren tegen de seksuele agressie in de Brusselse cafés en clubs.

Dat meldt de politie van Brussel Hoofdstad-Elsene. Behalve de betoging is er vrijdagavond ook een horecaboycot, omdat de actievoerders vinden dat de eigenaars van de horecazaken het probleem niet ernstig nemen.

De betoging verliep kalm. De politie heeft geen weet van incidenten. De boycot kwam er op initiatief van enkele feministische organisaties, zoals 'Les sous-entendu.e.s' en de kunstruimte That's what x said. Met de boycot willen ze de eigenaars van clubs en cafés in hun portefeuille raken, om hen zo te doen inzien dat ze maatregelen moeten nemen tegen de seksuele agressie in hun etablissementen. Een golf van getuigenissen over seksueel misbruik in het Brusselse nachtleven kwam vorige maand voor het eerst naar buiten, na berichten over een barman van een café in de studentenbuurt rond het kerkhof van Elsene. Ook de bekende discotheek Fuse raakte begin deze maand in opspraak.

Veiliger

De horecakoepel Brussels By Night Federation liet vrijdag alvast weten dat de leden van de Brusselse nachtraad, die begin vorig jaar werd opgericht, stappen zetten om het Brusselse nachtleven inclusiever en veiliger te maken. Ze hopen binnen dit en een maand de eerste maatregelen te kunnen treffen.

