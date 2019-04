Rijk is een sportland dat de ene topper door een andere kan vervangen. Na Evi Van Acker is er nu Emma Plasschaert, de amper 25-jarige wereldkampioene in de Laser Radial. 'Ik zet een masker op wanneer ik zeil: dat van Emma de Kille Zeilprof.'

Het was een onderbelicht hoogtepunt in de prachtige Belgische sportzomer van 2018: Emma Plasschaert won in het Deense Aarhus het wereldkampioenschap Laser Radial. De nieuwe leading lady van het Belgische zeilen doet daarmee beter dan haar illustere voorgangster Evi Van Acker, die tot haar spijt nooit wereldkampioen werd. 'De ontlading was minder groot dan ik op voorhand had gedacht', zegt Plasschaert, een goedlachse Oostendse van 25. 'Ik ging zo op in de wedstrijd dat het einde als een verrassing kwam: 'Ha, was dit al de laatste race? En ik heb gewonnen?!' Je moet een profzeiler zijn om te vatten hoe slopend zo'n WK is. Acht dagen in competitie, amper slapen van de spanning. Zo lang geconcentreerd blijven zuigt je emotioneel leeg.'

...