Het vertrouwen in de mensheid van bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans is al niet bijster groot, en de commentaren op een korte interventie over 'katje Lee' zullen dat niet verbeteren.

Het was de bedoeling om in De Afspraak op Canvas met Phara de Aguirre te praten over de water- en vooral droogteproblematiek - hoe acuut die is bewijst het feit dat er in het Vlaams-Brabantse Overijse vandaag al ernstige problemen met de watervoorziening zijn. De vraag was ook of ik in het begin iets kon zeggen over 'katje Lee', u weet wel: dat beestje uit een Peruaanse stad waar hondsdolheid voorkomt, dat illegaal door een studente het land werd binnengebracht met een repatriëringsvlucht van het Belgisch leger.Ik vind het schandalig dat de regelgeving inzake volksgezondheid hier bewust met de voeten werd getreden, zeker nu iedereen aan den lijve de gevolgen voelt van een virusoverdracht van dier naar mens. We hebben de vorige eeuw een lange en moeizame strijd tegen hondsdolheid gevoerd, en het zou te zot voor woorden zijn dat de ziekte opnieuw wordt geïmporteerd door het ondoordacht optreden van een studente die een beestje meebrengt om puur sentimentele redenen. Er zijn al 2 miljoen katten in Vlaanderen, en onze asielen zitten vol. Dat was ruw samengevat mijn stelling. Het kot was meteen te klein! Ik houd me ver van Twitter en ik mijd angstvallig de website van de krant Het Laatste Nieuws, maar zelfs direct in mijn mailboxen kwamen de waanzinnigste berichten terecht. Ik was de beul die het katje stante pede de kop wilde afhakken, terwijl ik op De Afspraak nochtans heb gezegd dat het beestje wat mij betreft mag blijven leven - het treft geen schuld in deze domme actie.Zelfs de bevoegde Vlaamse minister Ben Weyts (N-VA) hing boos aan de lijn. Zijn visie is dat België dringend in quarantaineopvang moet voorzien voor de vele tientallen dieren die elk jaar illegaal uit het buitenland worden binnengebracht. Mijn kritiek daarop is dat hij daarmee de deuren openzet voor nog meer illegaal transport van dieren. Men probeert zo'n zwerfbeest binnen te smokkelen, en als het niet lukt steekt de overheid het wel in quarantaine - de kosten moet men er dan wel bij nemen. Dat de globalisering voor een verhoogd transport van risicovirussen zorgt, dringt zelfs in deze coronatijden nog altijd niet tot alle mensen door. Het is om wanhopig van te worden. Wat heb je dan wel nodig om gezond verstand te laten zegevieren? Het was te voorspellen dat de wolvenhaters in Vlaanderen op de hondsdolheidkar zouden springen om te wijzen op het gevaar van de 'import' van wolven. Maar wat mij mateloos stoort aan de commentaren is hoe denigrerend er over migranten wordt gedaan. Iemand die niet van katje Lee houdt, kan ook niet van mensen houden, is de teneur van enkele reacties. Maar blijkbaar mag er voor migranten een uitzondering op die menslievende regel worden gemaakt. Het zegt veel over het denkkader van de producenten van deze schrijfsels.Hieronder een bloemlezing van wat er binnenkwam, van kwaad naar erger (en zonder correctie van taal of stijl). PS: Het FAVV waarvan sprake in enkele mails is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat de handhaving inzake risico-import van dieren voor de volksgezondheid organiseert. Het vindt dat katje Lee moet worden geëuthanaseerd. De woordvoerster van het agentschap kreeg daarom doodsbedreigingen. MICHAELWat met de minstens 6 wolven die in België vertoeven? Van sommige wordt vermoed (dus er is hier ook geen zekerheid) dat ze van Duitsland, Frankrijk en Polen komen. Polen staat niet op de lijst van hondsdolvrije landen. En toch gaat men hier omgekeerd redeneren en de wolven beschermen en zelfs straffen opleggen aan diegenen die de wolven ook maar iets in de weg legt. Ik zou logisch redeneren dat zolang die dieren niet worden gevangen en gechecked dat hier een even groot gevaar om de hoek ligt.ELLIEIndien rabiës terug endemisch in België zou worden (d.w.z. rabiës in ons land, in de natuur, in onze dieren) dan zal dit zijn door wilde dieren zoals vleermuizen en everzwijnen die de grens overlopen, of nog erger, die uitgezet worden voor de jacht! Niet door een geïmporteerd en gecontroleerd huisdiertje die je in quarantaine kan plaatsen, momenteel wachtend op een vonnis. Wij dachten dat je een hart voor dieren had, maar nu lijk je eerder op een woordvoerder van het FAVV, met weinig empathie voor de slachtoffers van het Corona virus.ERIKAls één katertje volgens het FAVV zo gevaarlijk is en moet sterven, wat moet men dan denken van de ongecontroleerde illegale migratie uit Azië en Afrika? Welke vieze ziekten brengen toeristen mee uit tropische landen? Uit de geschiedenis weten we dat beschavingen zijn ten onder gegaan aan ziekten binnengebracht door migratie.ANONIEMU noemt het 'beschermend' gedrag van die studente 'schandelijk' ... wel ik vind uw reactie schandelijk, mens- en dieronwaardig! Zeker de vergelijking met het coronavirus waar de overheid een heel deel vd rusthuisbewoners liet uitsterven en op de meest lakse manier omsprong met de veiligheid van het verzorgend personeel! Ik heb altijd gedacht dat u als bioloog een groot hart had voor de natuur, waar oa de dieren een evenwaardig deel van uitmaken als de mens, maar ik heb me duidelijk schromelijk vergist in u.JOSETTEEr worden hier heel wat groter gevaren ingevoerd waar niets tegen gedaan wordt. Maar daar tegen protesteren vraagt natuurlijk heel wat meer moed dan een onschuldig katje en een jong meisje aanvallen. Maar ja, van de rode kant kan men niet veel zinnigs verwachten, dat hebben zij al ten overvloede bewezen.NANCYWaarom maakt jij zo'n heisa over katje Lee ???Lee is kern gezond en wie wel hondsdolheid mee brengt zijn de migranten !!!!Hebt jij de kat Lee onderzocht?? NEEN.....de kat is gezond en de migranten hebben vele ziektes die ze aan ons geven !!!!!Kat Lee is al een tijdje binnen en zal ook blijven leven !Ik heb minister Ducarme ook een vette laag gegeven.....En de douane in Zaventem liet Selena door met haar kat en in Peru was de kat goed gekeurd !!!!!Jij hebt geen hart voor dieren ...jij wilt het enkel dood hebben.SCHAAM JE ..........LEVE KAT LEE ............ EN DIT IS GEEN ONZIN !!! Hou met andere zakens bezig en laat de kat met rust !!!!!!!Groeten, Nancy en nog vele dierenvrienden die jou haten.Als er met de kat iets gebeurd......dan sta ik voor je deur !!!!!!Met dieren word niet gespeeld..zijn levende wezens !!!!EDWINTot heden had ik veel respect voor u, u was een dierenvriend, begaan met de natuur, en je kon daar begeesterlijk over praten. Maar niets is minder waar, want waarschijnlijk was ging u vanavond op de lichtbak zo tekeer, omdat iemand van Nva het diertje wou laten overleven, en voor links is alles wat rechts ook maar zegt, zowieso slecht. Het was politiek op de linkse afspraak. Dagelijks komen er hier gelukzoekers ons land binnen, met waarschijnlijk onder hen ook een aantal met ziekten. Dat ze een verwerpelijke ideologie meebrengen, en zich wel eens het boekje te buiten gaan aan criminaliteit of verkrachtingen, daar kraai je niet naar.MARIE-ROSEVraag me al heel de tijd af waar u was met commentaar toen mensen hier vrij binnenkwamen met het virus onder de leden en daardoor zorgden dat het virus ook hier keihard kon toeslaan En wat met de open grenzen, mensen komen hier binnen zonder enige controle, zo kreeg een familielid van mij tbc (een ziekte die hier was uitgeroeid) omdat iemand met open tbc op het openbaar vervoer zat Maar nu durft u het woord pandemie in de mond nemen om de dood te eisen van een jong gezond katje en daarbij haar eigenares aanvallen die het beestje graag ziet, waarschijnlijk kan u zich zoiets niet voorstellen. Laat die natuurfoto's in de toekomst ook maar achterwege want iemand die zo reageert als u en daarbij net doet alsof het leven van een jong katje niets waard is, heeft ook niet echt respect voor de natuur. En waarom horen we iemand als u trouwens nooit over het echte gevaar op twee voeten die hier, met dank aan de open grenzen, vrij binnen wandelen zonder enige controle en dus allerhande ziektes kunnen meebrengen. Daarmee echt onze gezondheid, om nog maar te zwijgen over onze wetten en normen, in gevaar brengend. De Gestapo praktijken tegen dit katje zijn beneden alle peil en u, noch uw vriendjes hebben ook maar enig bewijs dat dit beestje ziek is en dat is ook niet zo. Wat gaan we dan doen met de mensen in die vrij rondlopen en het coronavirus onwetend kunnen meedragen, ook maar, voor de zekerheid, een spuitje geven. Of wil u zeggen dat een dierenleven niet telt? Want mensen die dat denken, geven ook geen zier om een mensenleven, doen enkel alsof. CLAUDEU bent gewoon een ordinaire zeveraar, algemeen geweten. Wij blijven Lee beschermen tegen idioten en zij zal blijven leven. Beter potentiële zeveraars met een euthanasieregeling voorzien, niet? Geïnteresseerd?JOEYWat kom jij praten over iemands kat en je lulverhaal over corona en een vleermuis. De enige schande ben jij vieze leugenaar. Leuk he mensen in de maling nemen? Hoe veel geld heb je ervoor gehad? Of zetten ze jou ook onder druk met vieze beelden? Dirk Draulans weer zo'n marionetpoppetje van de pedo elite.