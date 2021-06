De nummer twee van de federale politie zal als straf voor de zaak Chovanec twee maanden 10 procent minder brutoloon krijgen, ofwel ongeveer 1500 euro. Dat komt overeen met een zware tuchtstraf, die is opgelegd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure.

De minister concludeerden dat André Desenfants (61) niet genoeg deed toen hij vernam dat Jozef Chovanec in februari 2018 overleden was na een incident op de luchthaven van Charleroi. De 39-jarige man was daar in een cel door de politie zwaar aangepakt. Een agente bracht de Hitergroet en danste, terwijl één van haar collega's ruim een kwartier boven op Chovanec zat. Een bewakingscamera filmde alles.

'Geen excuus'

Naar eigen zeggen zag Desenfants die beelden nooit, tot de weduwe van Chovanec de video vorige zomer naar buiten bracht. Een intern onderzoek bevestigde dat. Maar volgens zijn tuchtoversten - de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie - is dat geen excuus. Ze stelden hem een wekenlange schorsing voor, maar die vocht hij met succes aan. Hij kreeg een lagere, maar toch nog altijd zware tuchtstraf: inhouding van 10 procent van zijn brutowedde voor twee maanden. 'Een hart onder de riem van Chovanecs weduwe', zegt haar advocate Ann Van de Steen. Het is een blamage voor de politietopman, al zal Desenfants er geen boterham minder door moeten eten: alles samen zal deze zaak hem zowat 1500 euro bruto kosten.

