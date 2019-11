In de strafzaak tegen uroloog Bo Coolsaet, die wordt vervolgd voor verkrachting van zijn minderjarige patiënte J., nemen haar advocaten het Antwerpse parket zwaar onder vuur. Zij vinden dat het parket, dat de vrijspraak vraagt, Coolsaet lijkt te beschermen.

Wat voorafging. Eind 2015 diende J. een klacht in tegen uroloog Bo Coolsaet, die haar als tiener tussen 2006 en 2009 had behandeld voor klachten in de onderbuik. Hij schreef toen medicijnen voor en behandelde haar vaginaal met een vibrerend attribuut. Coolsaet lokte daarmee orgasmes uit bij het tienermeisje. Volgens de uroloog vergemakkelijkte de behandeling de opname van een zalf. Volgens J. bracht Coolsaet haar ook manueel tot een orgasme, betastte hij haar borsten en billen en kuste hij haar. J. stopte de behandeling en diende na lang aarzelen een klacht met burgerlijkepartijstelling in voor verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. J. wordt verdedigd door de advocaten Christine Mussche en Liesbet Noens. Coolsaet door advocaten Kris Luyckx en Joke Bleys.

...