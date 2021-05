In gesprek met De Zondag legt Wouter De Vriendt (Groen) uit waarom Vlaams Belang voor hem zo gevaarlijk is en waarom Vivaldi noodzakelijk is voor het overleven van België.

Het gesprek komt vrij snel uit bij de voortvluchtige militair Jürgen Conings.

'Ik ben bezorgd', zegt De Vriendt (43), fractieleider voor Groen in de Kamer, aan De Zondag: 'We zijn allemaal bezorgd. We hebben te maken met een extreemrechtse militair die op de vlucht is met oorlogswapens. Dat is een terreursituatie. Het is ook een immense klap voor het imago van Defensie. Dat verdient beter. Het is onverklaarbaar dat een man die op de terroristenlijst van OCAD staat, toegang krijgt tot het wapenmagazijn.'

Wijst dat op een probleem van extreemrechts in het leger? vraagt de krant.

'Het gaat om een kleine minderheid, maar het is wel degelijk een probleem. Defensie moet de lat hoger leggen. Een extremist is niet welkom bij het leger.'

De Vriendt vreest dat extreemrechts in opmars is: 'Kijk naar de peilingen: Vlaams Belang wint aan aanhang. Let wel: dat zijn niet allemaal extremisten en fascisten. Vaak zijn dat mensen die afgehaakt zijn. De samenleving is die kwijt. Wij, de politiek, maar ook de media, kunnen hen niet meer bereiken. Zij worden overspoeld door fake news. Dat is een ernstig probleem. We moeten die terughalen.'

Kan dat?

'Ik ben van nature een optimist. Ik geloof ook in het goede van de mens. De politiek kan extremisme tegengaan. Ik ben trouwens even bevreesd voor jihadisme en links extremisme. Letten op taal is één iets. Woorden doen ertoe. Politici die roepen dat Vivaldi niet democratisch is, moeten niet schrikken dat mensen zich afzetten van de politiek. Als politici meegaan in bijvoorbeeld het foute beeld dat nieuwkomers alles in de schoot geworpen krijgen, dan spreiden ze het bedje van één partij: van Vlaams Belang. En daar zijn we allemaal de dupe van, hè.'

'De mensen serieus nemen'

Maar taal volstaat niet. 'We moeten ook naar het sociaal beleid kijken. Veel mensen haken af, omdat ze zich ontheemd voelen in hun buurt. Ik begrijp dat. Begrippen zoals identiteit en gemeenschap worden te snel weggezet als achterhaald en ouderwets. Dat is fout. Vandaar dat ik de coronacampagne van elf miljoen Belgen zo waardevol vond. Dat is een team creëren. Dat werd geridiculiseerd door andere partijen, precies omdat het zo'n gevoelige snaar raakt.'

'Maar weet u wat we vooral moeten doen? De mensen serieus nemen, ook de Vlaams Belang-kiezers. Geen dedain tonen, maar respect. Niet ridiculiseren, maar in dialoog gaan.'

'Er is een ongeschreven regel die stelt dat een politicus zich moet richten op zijn potentiële kiezers. Ik heb daar lak aan. Ik wil mij evenzeer richten op de Vlaams Belang-kiezers, ook al zullen die nooit voor mij stemmen. Er zijn collega's die principieel weigeren om Vlaams Belang-mandatarissen de hand te schudden. Ik vind het verkeerd om principieel een hand te weigeren. Zo toon je geen respect voor de kiezers die zij vertegenwoordigen.'

Gevaar voor democratie

Is Vlaams Belang een gevaar voor onze democratie? vraagt De Zondag.

'Vlaams Belang is zéker een gevaar voor onze democratie. De ranzige uitspraken. De banden met milities zoals Schild & Vrienden. Het partijprogramma en de repressieve migratievisie. Vlaams Belang is een bedreiging voor onze open en tolerante samenleving. De partij voedt de haat door mensen tegen elkaar op te zetten. Vlaams Belang effent het pad voor agressie en geweld.'

Voorzitter Tom Van Grieken zegt geen geweld te willen gebruiken, werpt De Zondag tegen.

'Af en toe wordt hij ontmaskerd. Manifestaties voor Jürgen Conings laat hij passeren, ik zie ook zijn steun aan Schild & Vrienden. Hij tolereert een cultus van geweld. Dat is gevaarlijk. Mij maak je overigens niet wijs dat iemand gelukkig wordt van een stem voor Vlaams Belang.'

'Een overtuigd Vivaldist'

Wat vond hij van de veroordeling van vier mensen voor het spandoek 'stop islamisering'?

'Ik heb het vonnis niet gelezen, dus ik ken de context niet. Kritiek op de islam moet zeker kunnen. We moeten opletten voor een hellend vlak. Tegelijk moeten we streng optreden voor wie de wet overtreedt, ook op sociale media. Hate speech moet harder aangepakt worden.'

Hij krijgt zelf veel boze reacties over zich heen op sociale media. 'Ik vind het vreemd dat ik zo dikwijls landverrader genoemd wordt. Ik vind dat niet van mezelf. Ik hou van België. Het is ook daarom dat ik een overtuigd Vivaldist ben. Deze regering is de laatste kans voor België. Als Vlaams Belang en N-VA de meerderheid halen, dan is het gedaan, hè.'

