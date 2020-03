'We proberen het virus in te dijken. Of we gaan slagen, weten we niet. Dat moeten we eerlijk toegeven.' Dat zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) in gesprek met De Zondag.

Hij noemt zich in het interview schertsend 'de man die zijn volk leerde met de ellebogen werken'. Dan wordt het serieus: 'We vragen iedereen om géén handen meer te schudden. Dat is een belangrijke preventiemaatregel. Dit virus is ernstig. Dit kan niet meer weggelachen worden. We proberen het virus in te dijken. Dat is de grote uitdaging voor de overheid én voor de bevolking. Of we gaan slagen, weten we niet. Dat moeten we eerlijk toegeven.'

Verder in het interview toont hij zich toch hoopvol. 'Ik hoop dat de verspreiding van het virus na de paasvakantie onder controle is. Daarna zien we verder.' Politiek gekibbel komt nu niet van pas. 'We hebben vandaag een crisis te beheersen. Dat is al wat telt'.

