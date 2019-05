Ahmed Laaouej, de fractieleider van de PS in de Kamer, bracht rond 10.15 uur zijn stem uit in het koninklijk atheneum van Koekelberg. Hij trekt voor zijn partij de Kamerlijst in Brussel. 'We hebben er vertrouwen in', zei hij voor hij zijn stem uitbracht. 'We hebben een heel goede campagne achter de rug, een campagne met voorstellen en oplossingen, ver van de polemiek die sommigen wilden ophitsen.'

Maxime Prévot, voorzitter van de Franstalige partij CDH en burgemeester van Namen, bracht om 11.30 uur met vertrouwen zijn stem uitgebracht in de Naamse deelgemeente Dave, ondanks de mindere peilingen. 'Ik twijfel er niet aan dat we vanavond reden zullen hebben om enthousiast te zijn omdat de peilingen verkeerd zaten', zei hij.

Prévot verwacht niet dat het vertrek van kopstuk Joëlle Milquet, de vervolging van fractieleider in het Waals parlement Dimitri Fourny voor verkiezingsfraude of nog het feit dat de Waalse regering met MR haar meerderheid verloor in het Waals parlement, zware gevolgen zullen hebben voor zijn partij. 'Misschien wel in de betrokken regio's, maar we voelen uiterst positieve contacten op het terrein en veel enthousiasme voor het project dat we vanuit de buik hebben gebracht', aldus de CDH-voorzitter.

Prévot liet zich niet uit over mogelijk coalities, maar hij herhaalde dat zijn partij 'een belangrijke politieke kracht wil blijven in het Franstalige landschap' en dus deel wil uitmaken van de meerderheden.