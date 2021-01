Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaat in tegen het beeld dat er massaal ongebruikte vaccins in de diepvriezers zouden blijven liggen. "Het klopt niet dat er 180.000 vaccins in de diepvries liggen. Dat is een gruwelijk beeld maar stemt niet overeen met de realiteit", zo zei Beke dinsdag in het Vlaams Parlement.

Terwijl er in heel België intussen meer dan 110.000 vaccinatiedosissen zijn toegediend, liggen er meer dan 170.000 vaccins klaar om nog toegediend te worden. Hier en daar is er kritiek op dat aantal vaccins dat ongebruikt "in de diepvries" ligt. "Een gruwelijk maar fout beeld", reageert Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Alles is volgens de CD&V-minister te verklaren door het stockbeheer en de planning. "Het beeld klopt gewoon niet. We hebben deze week voor Vlaanderen bijna 70.000 vaccins ter beschikking. Die worden ook allemaal ingezet. Die blijven niet ongebruikt in de diepvries liggen", benadrukt de minister.

Uit de cijfers van Beke blijkt dat er tot vorige week ruim 55.000 vaccins zijn toegediend in de Vlaamse woonzorgcentra. Deze week komen daar nog eens 70.000 vaccinaties bij. Tegen begin februari moet de teller in totaal op meer dan 200.000 staan. Let wel, voor een volledige bescherming zijn twee dosissen nodig. Dat het aantal vaccinaties in de woonzorgcentra en voorzieningen in het weekend duidelijk een stuk lager ligt, is volgens minister Beke geen beslissing van de overheid, maar dat gebeurt op vraag van de woonzorgcentra zelf.

Intussen zijn ook de eerste vaccinaties van ziekenhuispersoneel gestart. Daar is het de bedoeling om deze week ruim 38.000 vaccins toe te dienen in de Vlaamse ziekenhuizen.

Vlaanderen bereidt zich intussen ook volop voor op de vaccinaties via de 94 vaccinatiecentra. Die centra zullen vooral klaar moeten zijn voor de massieve uitrol, te beginnen met de groep van 1,2 miljoen 65-plussers. Over de vaccinatie van de doelgroepen risicopatiënten en mensen met essentiële beroepen is er nog geen volledige duidelijkheid.

Minister Beke sluit daarbij niet uit dat de discussie over die doelgroepen ingehaald kan worden door de versnelde levering van vaccins. "Ik sluit niet uit dat we bij een eventuele frontloading van vaccins, dat dat een achterhaalde discussie wordt, al spreek ik in de voorwaardelijke wijs".

Europese Commissie beveelt lidstaten aan om tegen maart 80% van de 80-plussers te vaccineren

De Europese Commissie roept de lidstaten op om een versnelling hoger te schakelen in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Tegen maart zou zeker 80 procent van de 80-plussers en het zorgpersoneel een inenting moeten hebben gekregen, zegt de Commissie in een nieuwe aanbeveling. Tegen de zomer zouden de lidstaten dan zeker 70 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd moeten hebben.

De Europese Commissie sprak zich dinsdag uit in de aanloop naar de Europese top over de coronacrisis op donderdag. In een nieuwe reeks aanbevelingen roept de Commissie de lidstaten nu vooral op om de vaccinatiecampagne te versnellen. Het dagelijks bestuur van de EU plakt daar ook concrete cijfers op. Tegen maart zou zeker 80 procent van de 80-plussers én 80 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd moeten zijn tegen het coronavirus. Tegen de zomer zou dan zeker 70 procent van de volwassen bevolking ingeënt moeten zijn. Die 70 procent is de drempel om groepsimmuniteit te bereiken, wordt algemeen aangenomen.

In het huidige Belgische vaccinatieschema komen de 65-plussers die niet in een woonzorgcentrum verblijven in principe vanaf maart aan de beurt voor een vaccin. Het zorgpersoneel zit verspreid over verschillende groepen, maar zou in principe tegen februari een inenting moeten hebben gekregen. De gezonde volwassen bevolking zou vanaf juni aan bod kunnen komen, om de drempel van 70 procent tegen september te bereiken. De lidstaten moeten volgens de Commissie niet alleen werken aan een versnelling van hun vaccinatiecampagne, ze zouden ook meer moeten doen om nieuwe varianten van het coronavirus te detecteren.

De EU-landen zouden daarom "dringend" het aantal genoomanalyses moeten opdrijven, minstens naar 5 procent maar liefst zelfs naar 10 procent van de positieve coronastalen, klinkt het. Daarnaast moeten de lidstaten meer gebruik maken van snelle antigeentests om COVID-19 op te sporen.

Tot slot nam de Commissie ook het reisverkeer onder de loep. Toerisme kan ervoor zorgen dat coronavarianten van de ene op de andere lidstaat worden overgedragen, maar de Commissie pleit niet voor een nieuwe sluiting van de grenzen. Wel moet alle niet essentiële reisverkeer ten strengste afgeraden worden en zouden er meer hygiëne- en afstandsmaatregelen moeten komen in voertuigen, vertrek- en aankomsthallen. Verder dringt de Commissie aan op "proportionele" beperkingen van het reisverkeer, onder meer door reizigers en terugkeerders een coronatest te laten afnemen.

De Europese leiders buigen zich donderdag over de gecoördineerde Europese aanpak van de coronacrisis. In ons land staat vrijdag een Overlegcomité gepland. Verwacht wordt dat daar strengere regels worden aangekondigd voor reizigers.

