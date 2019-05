In De Zondagvertelt CD&V-voorzitter Wouter Beke over de ideologische grondslag van zijn partij. Normen en waarden uit het christendom, maar zonder directe lijn met de kerk. 'Ik heb in die negen jaar als partijvoorzitter nooit een aartsbisschop aan de lijn gehad.'

De ideologische grondslag van CD&V is het personalisme, aldus Beke. 'Een mens kan maar mens zijn in relatie tot een ander. Dat is onze diepste overtuiging. Wij zijn kwetsbare wezens, dus we hebben anderen nodig. Denk aan je ouders, kinderen, partner, buren, vrienden, noem maar op. "Ik" word sterker omdat er een "jij" bestaat. Wie kan buigen op persoonlijke relaties, wordt een sterkere mens. Dat is personalisme.' Dat vertaalt zich naar een overheid die zich inzet om de gemeenschap te ondersteunen. 'Dat is een fundamenteel verschil met het liberalisme. Wij streven eveneens naar vrijheid, maar interpreteren dat anders. In filosofische zin wordt gesproken over het verschil tussen negatieve en positieve vrijheid. In een harde liberale samenleving is iedereen vrij, maar worden de kwetsbaren opgegeten door de machtigen. De sterksten winnen. Dat is negatieve vrijheid. Wij streven naar positieve vrijheid. Dat betekent dat mensen kansen krijgen om vrij te zijn. En wie geeft die kansen? Andere mensen doen dat, maar ook de overheid. Geborgenheid is in deze een cruciaal concept.'

Beke gaat ook in op hoe het concept personalisme concreet werkt in de praktijk. Wél veranderingen in de transgenderwetgeving, geen uitbreiding van abortus- of euthanasiewetgeving. Het gaat om het beschermen van de kwetsbare mens, aldus Beke. Met het opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekerskinderen die uitgewezen worden, heeft Beke het moeilijk. 'Élke christendemocraat worstelt met dit vraagstuk. Dit gaat over kinderen. Een asielbeleid moet altijd menselijk zijn, maar tegelijk ook grenzen stellen. Een gesloten centrum is het sluitstuk van een terugkeerbeleid. Dat is niet de eerste oplossing, dat is niet de beste oplossing, maar dat moet wel de allerlaatste oplossing kunnen zijn.'

