Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft zich woensdag in het debat over de Septemberverklaring verdedigd tegen de kritiek op de besparing in het Groeipakket. Volgens de CD&V-minister gaat er deze legislatuur 450 miljoen euro meer naar het Groeipakket en kunnen 200.000 extra mensen rekenen op een sociale toeslag. Dat oppositiepartij Groen kritiek heeft, is volgens Beke 'hypocriet'.

'Wij zorgen op drie jaar tijd voor een indexering van zes procent. In Brussel (waar Groen mee in de regering zit, red.) is dat 4 procent. Neem daar uw verantwoordelijkheid op en kom mij hier dus niet de les spellen', aldus Beke.

De voorbije dagen is er veel inkt gevloeid over de besparing die de Vlaamse regering doorvoert op het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. De regering heeft beslist om het basisbedrag maar met 1 procent te indexeren en niet met 2 procent. De sociale en andere toeslagen blijven wél met 2 procent stijgen. Armoede-experten en ook organisaties als de Gezinsbond namen de regering op de korrel voor de besparing.

Ook in het Vlaams Parlement kreeg de regering en dan vooral minister van Welzijn Wouter Beke de wind van voor van de oppositie. 'De middenklasse en de mensen in dit halfrond zullen dat niet voelen, maar ik geef u op een blaadje dat mensen in armoede dat hard gaan voelen en dat het voor hen erg pijnlijk zal zijn', zo zei Groen-parlementslid Celia Groothedde.

Volgens minister Beke moest iedereen, dus ook zijn departement Welzijn, 'een inspanning' doen. De CD&V-minister benadrukt dat er in het nieuwe Groeipakket 383.000 mensen recht hebben op een sociale toeslag terwijl dat in het oude (federale) systeem maar 175.000 mensen waren. 'Deze legislatuur gaat er 450 milljoen bijkomend naar het Groeipakket. De sociale toeslagen stijgen in die periode met 30 procent', aldus Beke.

De CD&V-minister vindt de kritiek vanuit Groen een stuk 'hypocriet'. 'Vlaanderen heeft op drie jaar tijd zes procent geïndexeerd. In Wallonië en Brussel (waar Groen mee in de meerderheid zit, red.) hebben ze de gezondheidsindex gevolgd en is dat maar vier procent. Twee procent minder dus. Neem daar dan uw verantwoordelijkheid en kom ons hier niet de les spellen', klonk het wat geprikkeld.

Groen-parlementslid Groothedde voelde zich niet aangesproken: 'Ik ben geen minister in Brussel. Ik zit hier als Vlaams parlementslid om het Vlaamse beleid te controleren', aldus Groothedde, die Beke opriep om te stoppen met 'vingerwijzen'. Ook Vooruit-parlementslid Hannes Anaf fronste de wenkbrauwen bij de woorden van Beke: 'Die uitspraak zal snel ingehaald worden door de feiten, want terwijl men in Brussel wél de levensduurte volgt, kiest Vlaanderen voor 1 procent in plaats van 2 procent.'

