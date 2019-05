'Het zou logisch zijn dat N-VA mee in een federale coalitie zit. Maar dan moet N-VA zelf ook haar verantwoordelijkheid opnemen'. Dat heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke gezegd na afloop van zijn gesprek met Vlaams formateur Bart De Wever.

Bart De Wever is woensdag bezig aan de tweede dag van zijn consultaties voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Na Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten was het de beurt aan het CD&V-duo Wouter Beke en Hilde Crevits. Die wilden na afloop weinig commentaar kwijt. 'Het was een verkennend gesprek. We hebben de verkiezingsresultaten naast elkaar gelegd', aldus Beke.

Op de vraag of CD&V een coalitie met Vlaams Belang uitsluit, herhaalde Beke dat de programma's van CD&V en Vlaams Belang te ver uit elkaar liggen. 'Ik heb dat voor de verkiezingen gezegd. De programma's van extreemrechts en extreemlinks liggen te ver verwijderd van dat van CD&V. Er zijn daar geen grote overeenkomsten', aldus Beke.

Beke verwacht dat de federale coalitievorming moeilijker zal verlopen dan de Vlaamse. Op de vraag of er voor CD&V een federale regering kan komen zonder meerderheid aan Vlaamse kant zei Beke: 'Het is logisch dat ze mee betrokken worden. Maar dan moet N-VA zelf ook haar verantwoordelijkheid nemen'.

Intussen zit De Wever aan tafel met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, de grote winnaar van 26 mei. Van Grieken mocht eerder op de dag al langsgaan op het paleis voor een gesprek met koning Filip. Voor zijn gesprek met De Wever werd Van Grieken geflankeerd door fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens. Van Grieken zelf had een cadeautje mee voor De Wever: een Paljas-biertje van de brouwerij Henricus, een duidelijke knipoog naar de veelbesproken 'paljas-uitspraak' van Bart De Wever richting Van Grieken aan de vooravond van de verkiezingen.