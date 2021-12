Precies een jaar geleden kreeg de 96-jarige Jos Hermans het eerste coronavaccin van Vlaanderen in de bovenarm. Intussen maakt de brede bevolking zich al op voor een boosterprik. 'Ik ben fier op wat we met zijn allen gepresteerd hebben, maar zit met een dubbel gevoel. Nog steeds houdt het virus onze samenleving in zijn greep', vertelt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

Nog geen jaar na het losbarsten van de coronapandemie werden de eerste vaccins in ons land beschikbaar. De woonzorgcentra kwamen eerste aan de beurt. Wijlen Jos Hermans, een 96-jarige bewoner van een woonzorgcentrum in Puurs-Sint-Amands - vlakbij de productiefaciliteit van Pfizer in Puurs - was op 28 december 2020, precies een jaar geleden, de eerste Vlaming die een prikje met het Pfizer/BioNTech-vaccin kreeg toegediend.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) blikt in een lange Facebookpost terug op de vaccinatiecampagne van het afgelopen jaar. 'Het verschil tussen vandaag en eind 2020 is dag en nacht', vindt hij. 'In december vorig jaar presenteerden we een vaccinatieplan, ook al waren er nog geen vaccins. In de eerste weken van januari kregen we te maken met instabiele leveringen. Aanvankelijk sprak men over 'vaccinatiecentra die 24/7 open moesten gaan', terwijl er onvoldoende vaccins waren om één volledige middag per week te prikken. Ik denk niet dat elke opiniemaker wil herinnerd worden aan de uitspraken die hij of zij toen deed.'

Volgens de minister heeft Vlaanderen er in elk geval goed aan gedaan erg veel vaccinatiecentra te openen, zodat mensen vlak bij de deur om een prik konden. Ook het feit dat er naast bewoners van woonzorgcentra, zorgverleners, kwetsbare personen en politieagenten geen andere bevolkingsgroepen prioriteit kregen, was een juiste beslissing, vindt Beke. 'Liever een snelle campagne die zoveel mogelijk Vlamingen tegelijkertijd prikte, dan tijd te verliezen door te veel beroepsgroepen naar voren te schuiven. Dat is de enige juiste keuze gebleken.'

Vlaamse reputatie

Intussen kreeg ruim 81 procent van de 6,6 miljoen Vlamingen de basisvaccinatie. Onder de volwassen bevolking is dat ruim 92 procent. Bijna 40 procent van de Vlamingen kreeg de afgelopen weken ook al een boostervaccin toegediend. Bij de 65-plussers is dat zelfs al meer dan 88 procent. Die boostercampagne werd 'in geen tijd uitgerold', zegt Beke. 'Vlaanderen is naar internationale normen een sterke vaccinator en houdt die reputatie alle eer aan in de boostercampagne.'

Toch zit de minister met een 'dubbel gevoel', zegt hij. 'Nog steeds houdt het virus onze samenleving in zijn greep. We hebben geen zicht op de eindmeet (..). Zelfs met een vaccinatiegraad van 93 procent van elke Vlaming ouder dan 12 jaar worden de diensten intensieve zorgen in onze ziekenhuizen overspoeld door zieke patiënten die onderliggende aandoeningen hebben of zich niet hebben laten vaccineren.'

Wouter Beke (CD&V) en Jos Hermans op 28 december 2020. © Belga

Voortschrijdend inzicht

Beke blijft dan ook pleiten voor een verplichte vaccinatie. 'Ik merk dat er, ook bij politici die aanvankelijk tegen waren, een zekere mate van voortschrijdend inzicht is (..). Als we de viruscirculatie willen doen verminderen, de mensen terug de gewone dingen willen laten doen - en last but not least - al die mensen die de voorbije weken en maanden te horen hebben gekregen dat hun zorg opnieuw uitgesteld is, hun kankerbehandeling nog niet kon opstarten of hun ingreep nog niet kon plaatsvinden, dan zie ik weinig alternatieven. Die solidariteit met kwetsbare mensen mogen we vragen.'

