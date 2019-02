Wouter Beke (CD&V): 'Extreemlinks heeft klimaatbeweging gekaapt'

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke werd zijn partijgenote en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege doelbewust beschadigd. Dat zegt hij in een interview met De Morgen.

Schauvliege nam eerder deze week ontslag na haar uitspraken over de Staatsveiligheid en het vermeende complot achter de klimaatacties. De minister had tijdens een bijeenkomst van de Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) vorig weekend gezegd dat de klimaatbetogingen en spijbelacties opgezet spel zijn en dat de Staatsveiligheid haar dat had bevestigd. Die aantijgingen bleken niet te kloppen, gaf ze later zelf toe. Schauvliege kondigde enkele dagen later tijdens een emotionele persconferentie haar ontslag aan. Tijdens die persconferentie gaf ze niet alleen toe dat ze zich vergist had, maar deed ze ook haar beklag over de actie van de groep Act for Climate Justice, die haar via een netwerk had bestookt met duizenden berichten van actievoerders.

Wouter Beke gelooft niet in complottheorieën en samenzweringen tegen de klimaatminister, maar 'dat sommigen haar doelbewust politiek wilden beschadigen, daar kan je niet naast', zegt hij in De Morgen..

Volgens de CD&V-voorzitter is het overigens duidelijk dat extreemlinkse groepen het klimaatdebat kapen. 'Het migratiedebat wordt gekaapt door extreem-rechts, met Schild & Vrienden en consorten. Het klimaatdebat is gekaapt door PVDA. Dat is niet onschuldig', voegt hij eraan toe. Beke is er ook van overtuigd dat milieuorganisatie 'Greenpeace Anuna De Wever adviseert wanneer ze op tv komt'.

Wouter Beke betwist in het interview met de krant overigens dat er de afgelopen jaren geen degelijk klimaatbeleid werd gevoerd. 'Ik ben het er wel over eens dat er nog veel bijkomende inspanningen geleverd moeten worden. De vraag is: gaan degenen die Joke Schauvliege de afgelopen jaren tegengewerkt hebben, wel maatregelen willen nemen?', vraagt de CD&V-voorzitter zich af.