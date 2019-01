Wordt 2019 een verloren jaar? We dreigen in elk geval veel te verliezen

2019 wordt niet alleen een verkiezingsjaar in België maar in de hele Europese Unie. Tussen 23 en 26 mei wordt in alle lidstaten gekozen voor een nieuw Europees Parlement. Wij stemmen op Superzondag ook voor een regionaal en federaal parlement. Die Europese verkiezingen lijken ook nu weer weinig enthousiasme op te wekken. Volgens een Eurobarometer van midden vorig jaar heeft de helft van de Europese burgers geen interesse in de Europese stembusgang. 'We worden toch niet gehoord', klinkt het nog altijd. Het is niet alleen uitkijken hoeveel Europeanen zullen gaan stemmen voor een Europees Parlement, maar ook en vooral hoe sterk de anti-EU-stem zal zijn. Die lijkt overal, ook in ons land, aan belang te winnen.

