Wit konijn voor Open VLD: Sihame El Kaouakibi tweede na Bart Somers op Vlaamse lijst in Antwerpen

De partij heeft daarmee dan toch een 'wit konijn' te pakken in Antwerpen, zij het niet voor het lijsttrekkerschap voor de Kamer.

De 32-jarige El Kaouakibi, van Marokkaanse origine, is nieuw bij de liberalen, maar zetelde wel al voor Open VLD in de raad van bestuur van de VRT.

Sociaal ondernemen

Knack plaatste El Kaouakibi in 2014 in zijn top tien van machtigste en invloedrijkste landgenoten van allochtone origine. In 2012 sleepte ze met haar dans- en theaterproject voor stadsjongeren Let's Go Urban de Vlaamse Cultuurprijs 2012 in de wacht.

El Kaouakibi leidt ook het bedrijf WannaWork, een recruteringsplatform dat jongeren en bedrijven op een alternatieve manier met elkaar in contact brengt en diversiteitsscans uitvoert op de werkvloer.

'Met Let's Go Urban Academy en WannaWork probeer ik iedereen, jongeren, ouders, onderwijs en ondernemers te laten samenwerken. Dat ik mij nu verkiesbaar stel, voelt als een logische stap om dat ook in de politiek te stimuleren,' zegt ze in een persbericht.

'Sihame is jong, gepassioneerd én heeft een bewezen trackrecord in ondernemen met een maatschappelijke, sociale en economische insteek,' klinkt het bij lijsttrekker Somers. 'Ze heeft een sterk emancipatorisch pleidooi naar jongeren. Ze geeft hen kansen en doet hen geloven in hun eigen kunnen. Dat is een bij uitstek positief, optimistisch en liberaal verhaal.'

