Winok Seresia (Kapitein Winokio): 'Ik geloof in yin en yang: in alle goeds schuilt iets slechts'

Winok Seresia schrijft en zingt al 15 jaar kinderliedjes als Kapitein Winokio. Deze zomer treedt hij onder meer op in OLT Rivierenhof, op 21 juli. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 27 minuten en 53 seconden nodig.

© Karl