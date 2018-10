Wim Opbrouck: 'Wanneer ik accordeon speel in de tuin, zijn de koeien opvallend aandachtig'

Wim Opbrouck is acteur. Was gastheer van Bake Off Vlaanderen op Vier. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 45 minuten en 59 seconden nodig.