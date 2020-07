De rode, oranje en groene kleurcodes die Buitenlandse Zaken hanteert om aan te geven welke maatregelen vakantiegangers moeten nemen na hun terugkeer, blijven bestaan. Dat zei premier Sophie Wilmès woensdag. De afgelopen dagen klonk hier en daar kritiek op de 'oranje zones', die alleen maar voor verwarring zouden zorgen, maar 'dat concept moet absoluut bestaan', klonk het. 'Het is niet alles of niets.'

Sinds vorige week geeft de FOD Buitenlandse Zaken op zijn website een overzicht van verschillende landen en regio's in de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk. Die zijn opgedeeld in de kleuren groen, oranje en rood. Wie terugkeert van vakantie moet - afhankelijk van die kleurcode - al dan niet verplicht een coronatest ondergaan, gevolgd door quarantaine.

Het systeem kreeg hier en daar kritiek. Het feit dat er naast groene en rode ook oranje gebieden bestaan, zou alleen maar verwarring veroorzaken: bij groen moeten terugkeerders geen speciale maatregelen nemen, bij rood moeten ze zich verplicht laten testen en in thuisisolatie gaan, maar bij oranje worden test en quarantaine alleen maar sterk aanbevolen. Dat dat laatste advies op de website van de FOD dinsdag plots iets anders werd geformuleerd, hielp de zaak ook niet vooruit.

Maar de oranje kleurcode is absoluut noodzakelijk, benadrukte premier Sophie Wilmès woensdag in de marge van de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. 'Dat concept moet absoluut bestaan. Het is niet alles of niets, heel gevaarlijk of helemaal niet gevaarlijk, en daarom moeten we dat behouden. We zijn niet van plan dat te veranderen', was ze duidelijk.

De Veiligheidsraad is het er wel over eens dat de aanpak iets verfijnder kan. Zo zou de federale evaluatiecel Celeval naast het aantal nieuwe besmettingen in een bepaalde regio ook het aantal testen in dat gebied, of de stijging van het aantal ziekenhuisopnames in rekening kunnen nemen, zei Wilmès. Daar wordt later vanavond of donderdag nog over overlegd, aldus minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

