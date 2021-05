Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft donderdag, samen met haar ambtgenoten van Nederland en Luxemburg, het Donetsbekken in Oekraïne bezocht. Daar loopt de grens met de gebieden die onder Russische controle staan. Met hun bezoek willen Sophie Wilmès, Stef Blok en Jean Asselborn het Oekraïense regime steunen.

De drie bezochten een van de negen checkpoints waar de grens kan worden overgestoken. Op dit moment worden die checkpoints quasi niet gebruikt, omwille van de oplopende spanningen met Rusland, maar nog meer door de coronacrisis.

Rusland is de jongste tijd actief met troepenbewegingen langs de grens. 'Daarom vraagt de Oekraïense overheid steun van de internationale gemeenschap', aldus Wilmès. 'Wij zijn op die uitnodiging ingegaan, omdat we de onafhankelijkheid en de territoriale integriteit van Oekraïne steunen.' Wilmès zal op haar beurt overbrengen wat België en de Benelux van Oekraïne verwachten, zoals meer oor voor wat er leeft bij de bevolking.

Een snelle oplossing voor het conflict verwacht de minister niet, maar ze ziet naar eigen zeggen bij beide partijen wel de wil om opnieuw in een positief traject te stappen.

