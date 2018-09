Willy Borsus: 'Coalitie tussen PS, Ecolo en PTB zou dramatisch zijn voor Wallonië'

Voor de PTB heeft Willy Borsus geen goed woord over. 'We zien in de peilingen dat de links-radicale PTB twaalf tot achttien procent behaalt in bepaalde regio's. Ik vind dat een zeer gevaarlijke evolutie. Ik geloof absoluut niet in de oplossingen die die partij op tafel legt.' Borsus geeft aan na de verkiezingen verder te willen met dezelfde coalitiepartner, CDH. 'Ik weet alleszins zeker dat mijn partij nooit zal samenwerken met de PTB, zelfs niet in de kleinste gemeente.'

Hij is pas een jaar minister-president, maar hij is voortvarend te werk gegaan, zegt Borsus. 'We hebben op ruim een jaar tijd meer dan tweeduizend maatregelen genomen, waarvan veertig grote hervormingen zijn.' En Borsus is meer van plan: 'Geef me vijf jaar de tijd. Dat moet de herstelbeweging van Wallonië zichtbaar zijn voor iedereen.'

Wat betreft de graaischandalen die de Waalse politiek hebben geplaagd zegt Borsus: 'We moeten daar kordaat op reageren. Dat doen we ook. ... De vorige Waalse regering hebben veel publieke structuren gecreëerd, te veel. Wij hebben nu al meer dan vierhonderd functies geschrapt.'

Lees het volledige interview met Willy Borsus in De Zondag.