Het Vlaams Parlement heeft zaterdag tijdens een korte zitting Wilfried Vandaele (N-VA) aangeduid als nieuwe voorzitter. Er waren geen andere kandidaten.

Wilfried Vandaele (N-VA) volgt als tijdelijke voorzitter van het Vlaams Parlement zijn fractiegenoot Kris Van Dijck op, die donderdag ontslag nam. De zitting werd geleid door eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang). Uit protest hielden de PVDA-verkozenen een blad met de tekst 'niet in onze naam' omhoog.

De hele zitting duurde amper tien minuten. Aangezien er geen tegenkandidaat was, werd Vandaele bij handgeklap aangeduid. De nieuwe tijdelijke voorzitter zei dat hij met 'gemengde gevoelens' op de voorzitterszetel plaatsnam, maar vond zijn aanduiding toch een hele eer: 'Het toont aan dat er in de politiek wel degelijk banden gesmeed kunnen worden over de partijgrenzen heen'.

Wilfried Vandaele erkende dat hij wel eens scherp uit de hoek kan komen, maar beloofde als parlementsvoorzitter net als Jan Peumans een bruggenbouwer te zijn en elk parlementslid correct te behandelen.

Tijdens de korte zitting legde ook Freya Saeys (Open Vld) de eed af als parlementslid in opvolging van Herman De Croo die zoals aangekondigd ontslag genomen heeft als parlementslid. De Croo was aanvankelijk niet van plan om zijn mandaat op te nemen, maar legde toch de eed af om te voorkomen dat Filip Dewinter de installatievergadering zou leiden.