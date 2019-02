Er waait een nieuwe wind in Zeebrugge. Brugs burgemeester Dirk De fauw wil de kordate aanpak van illegalen terugdraaien. Daarmee lijkt hij in te pikken op het softere beleid dat CD&V en OpenVLD steeds nadrukkelijker verdedigen. Ook de nieuwe staatssecretaris Maggie De Block lijkt er een erezaak van te maken om de strikte quota en grenzen af te breken die haar voorganger Theo Francken stevig opbouwde.

Het was West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwe die in 2016 strenge acties aankondigde. Die moeten voorkomen dat Zeebrugge een aantrekkingspool wordt voor illegale vreemdelingen. De forse aanpak werd gevolgd door flinkse burgemeester Renaat Landuyt (SP.A), maar wordt nu verlaten. Met De fauw kwam er een nieuwe burgemeester in Brugge. Linkser dan links, zo lijkt het wel.

Nog maar enkele weken geleden werd een Zeebruggeling neergestoken door een bende van vijftien illegale migranten. Vorig jaar werden meer dan 2.500 mensen gearresteerd die via de haven illegaal naar Engeland wilden reizen. Inbraken, vandalisme, sluikstorten lijken er vaak meer de regel dan de uitzondering te worden. Al te veel inwoners voelen zich er niet meer veilig.

Delen Wij rekenen op gouverneur Decaluwé om er mee op toe te zien dat Brugge niet onwettig wordt bestuurd.

Hoe De fauw dit wil aanpakken? Door in Zeebrugge zones in te richten waar illegale migranten niet kunnen worden opgepakt. Vrijhavens. Waar NGO's juridisch advies geven en de politie niet welkom is. En waar de wet dus wordt overtreden, want illegaal verblijf is een strafbaar feit. Opmerkelijk is dat de nieuwe Burgemeester zo vrijgeleide geeft aan mensen die hier doelbewust geen asiel willen aanvragen en hij daarbij tegelijk de procureur onder druk zet. Mensensmokkelaars wrijven zich alvast in de handen.

Oppositie voeren in de meerderheid

Het is duidelijk aan welke kant de Burgemeester staat: niet aan die van de Zeebruggeling, noch aan die van de wet. Maar of De fauw daarmee de nationale partijlijn verdedigt? We hebben er het raden naar. Zoals wel vaker bij CD&V lijkt het alle kanten uit te vliegen. U ziet 'straffe' Hendrik Bogaert als lijsttrekker verschijnen op de West-Vlaamse CD&V lijst, maar u krijgt ACW'er Dirk De fauw. U denkt centrumrechts te stemmen, maar krijgt Kris Peeters. U wordt voorgespiegeld dat CD&V een verantwoordelijke bestuurspartij is, maar we zagen de christendemocraten toch vaak oppositie voeren in de regeringsmeerderheid.

Zeebrugge verdient stukken beter. We hebben echt geen nood aan acties die het werk van onze politiediensten nog moeilijker maken. Aan onze kust is er geen plaats voor oases van wetteloosheid. Het Brusselse Maximiliaanpark is geen te volgen voorbeeld, de geïmproviseerde opvangkampen in Calais evenmin. En onze Noordzee mag geen Middellandse zee worden waar gezinnen de gevaarlijke oversteek illegaal wagen.

Wanneer de Brugse burgemeester faalt, rekenen wij alvast op de gouverneur Decaluwé om er mee op toe te zien dat niet onwettig wordt bestuurd. De gouverneur is steeds een standvastige bondgenoot geweest in het actieplan transitmigranten. Ongeacht van waar de wind komt.

Sander Loones is trekt de Kamerlijst van N-VA bij de verkiezingen in mei 2019.

Maaike De Vreese is kandidaat op de lijst van N-VA voor het Vlaams parlement.