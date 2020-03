Volgens ere-vrederechter Jan Nolf kan het systeem van GAS-boetes worden ingezet om onnodig gebruik van mondmaskers tegen te gaan. 'Enkel tijdens carnaval mag je gemaskerd de straat op.'

Ere-vrederechter Jan Nolf is een groot criticus van de Gemeentelijke Administratieve Sancties - de zogenaamde GAS-boetes - maar ziet er in tijden van coronavirus een opportuniteit in. Met name als maatregel tegen onnodig gebruik van mondmaskers. 'Die moeten gereserveerd worden voor medisch en verzorgend personeel. Toch zie ik vandaag in Brugge mensen rondlopen met een mondmasker,' zegt Nolf. 'Dat is wellicht onnodig. Want ofwel ben je niet besmet en dan heeft zo'n mondmasker weinig zin. Ofwel ben je besmet en dan moet je simpelweg níet buitenkomen, mondmasker of niet.'

In Brugge laat burgemeester Dirk De fauw (CD&V) mondmaskers opvorderen bij bedrijven om die te verdelen onder ziekenhuizen, huisartsen en ander zorgverlenend personeel. Hij vordert eveneens ontsmettende handgel, wegwerpschorten en veiligheidsbrillen op. Wanneer zulks niet spontaan gebeurt, kan de gemeentelijke politie tot opvorderingen overgaan. Ook Diest nam dergelijke maatregel.

'In de meeste stedelijke reglementen is gemaskerd rondlopen verboden'

Dat brengt Nolf op het idee om GAS-boetes in te zetten tegen onnodig gebruik van mondmaskers. 'In de meeste stedelijke reglementen is gemaskerd rondlopen verboden - uitgezonderd tijdens carnaval. Als je dat handhaaft en gezonde mensen beboet die met een mondmasker rondlopen, dan is dat een signaal. En dat kan mensen ertoe aanzetten om, wanneer ze mondmaskers hebben liggen, die af te geven bij apothekers. Vandaaruit kunnen ze dan verdeeld worden naar de ziekenhuizen.'

Dit GAS-verbod is gemakkelijk te handhaven, vult Nolf nog aan. 'Je ziet in één oogopslag de overtreding en je kan meteen op straat ingrijpen.'

Dat laatste gebeurt vanaf vandaag overigens voor het verbod op samenscholingen: de politie zal streng optreden tegen mensen die met meer dan drie personen samen op straat komen - uitgezonderd mensen van hetzelfde gezin of die onder één dak wonen. 'Wie met drie op straat komt,' zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie, 'riskeert een boete tot 500 euro.' Dat geldt ook bijvoorbeeld voor wielertoeristen of wie op het strand wandelt. 'Ook jullie gaan meteen de bon op,' zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

14 miljoen mondmaskers op komst

Ondertussen raken mondmaskers stilaan weer in de ziekenhuizen. Nadat een bestelling mondmaskers niet was geleverd, omdat er mogelijk sprake is van fraude door een producent in Turkije, kon federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gisteren aankondigen dat donderdag of vrijdag twee nieuwe leveringen aankomen, goed voor 14 miljoen mondmaskers. 'Een van 5 miljoen chirurgische mondmaskers en een van 9 miljoen FFP2-maskers.' Die laatste bieden meer bescherming. Ondertussen zijn bedrijven spontaan mondmaskers aan het doneren aan ziekenhuizen.

