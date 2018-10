Wie denkt dat zondag de verkiezingscampagne voorbij is, vergist zich

Zondag wordt er in 308 Vlaamse gemeenten gestemd voor de gemeenteraad. Correctie: in 307 gemeenten want in het West-Vlaamse Zuienkerke, met 2732 inwoners, moet niet gestemd worden voor de elf gemeenteraadsleden want er is geen uitdager voor de Lijst Burgemeester. Toch moeten de inwoners van het polderdorp op tijd uit de veren, want er zijn zondag ook provinciale verkiezingen. De provincies hebben al vaker ter discussie gestaan, maar konden tot nu toe overleven. Het totale aantal provincieraadsleden dat we moeten verkiezen, werd in de vijf Vlaamse provincies wel gehalveerd van 351 naar 175. Het zijn er nog 31 in plaats van 63 voor Limburg en 36 in plaats van 72 voor de vier andere provincies.

...