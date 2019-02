Weyts wil ook kinderen die zwartrijden kunnen beboeten

In zijn voorstel riskeren 6- tot 12-jarigen een boete van 53 euro. Voor 12- tot 14-jarigen kan de sanctie zelfs oplopen tot 300 euro. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen donderdag.

Van de 2,7 miljoen pendelaars die vorig jaar hun ticket of abonnement moesten tonen aan een controleur van De Lijn, bleken er 90.773 niet in orde. Zij kregen een proces-verbaal voor zwartrijden. Dat geldt ook voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar, maar het pv dat hun ouders in de bus krijgen, wordt altijd meteen geseponeerd.

Concreet zou een kind tussen de 6 en 12 jaar dat zwartrijdt een boete van 53 euro riskeren. Voor de 12- tot 14-jarigen is dat minimaal 79 euro (eerste overtreding) en maximaal 300 euro (vanaf de derde). De woordvoerder van Weyts benadrukt dat het ontwerp van decreet nog behandeld moet worden in het parlement en dat 'alle concrete modaliteiten pas daarna vastgelegd worden'.