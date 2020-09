Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is het 'fundamenteel oneens' met het advies van een advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie, die oordeelt dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten in strijd is met het Europees recht. 'Voor mij verleent godsdienstvrijheid nooit een 'license to kill'.'

Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren te slachten zonder dat die eerst verdoofd worden. Dat geldt ook voor rituele slachtingen in religieuze kringen. Verschillende joodse en moslimverenigingen trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof, dat de vraag voorlegde aan het Europees Hof van Justitie.

Een advocaat-generaal oordeelt nu dat het decreet effectief ingaat tegen het Europees recht. Dat verplicht dat dieren 'bedwelmd' worden vooraleer ze worden geslacht, maar voorziet wel in een uitzondering voor religieuze riten, in naam van de godsdienstvrijheid. De advocaat-generaal geeft aan dat ritueel slachten 'vaak moeilijk te rijmen valt met moderne opvattingen over dierenwelzijn', maar dat betekent nog niet dat lidstaten de uitzondering in het Europees recht mogen uithollen omwille van het dierenwelzijn, klinkt het.

License to kill

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), ten tijde van de invoer van het verbod ook al bevoegd voor Dierenwelzijn, is het daar 'fundamenteel mee oneens', laat hij weten. 'De advocaat generaal zegt dat onverdoofd slachten behoort tot de kern van de religieuze praktijk, terwijl er in veel islamitische landen op grote schaal verdoofd geslacht wordt', aldus Weyts. Daarnaast oordeelt de advocaat-generaal dat onverdoofd slachten niet te verzoenen is met dierenwelzijn, maar dat je het toch moet toelaten op grond van een religieuze overtuiging, klinkt het. 'Dat zou betekenen dat iemand die godsdienstig is meer mag dan andere mensen. Voor mij verleent godsdienstvrijheid nooit een 'license to kill'.'

De minister benadrukt dat de conclusie van de advocaat-generaal nog geen definitief oordeel van het Europees Hof is. 'Dit is nog lang niet het einde van de procedure. Het Europees Hof van Justitie zelf moet zich nog uitspreken, net als het Grondwettelijk Hof in België', zegt Weyts. 'Ik zal er als Vlaams Dierenminister alles aan doen om ons verbod op onverdoofd slachten te handhaven. Via elke mogelijke weg. Met elk mogelijk middel. We geven ons niet gewonnen.'

Aberrant

In 2017 schaarde het Vlaams parlement zich bijna unaniem achter het decreet dat het verbod op onverdoofd slachten invoerde, stipt Weyts nog aan. 'Ik zou het dan ook aberrant vinden als die democratische beslissing via de rechtbank teniet wordt gedaan. We leven in een democratische rechtsstaat, en die woorden staan in de juiste volgorde: de democratie komt eerst.'

#ECJ: #AG Hogan proposes that the Flemish Law prohibiting slaughter of animals without stunning including those subject to particular methods of slaughter prescribed by religious rites is not permitted under #EUlaw https://t.co/ATb3CgbPxg — EU Court of Justice (@EUCourtPress) September 10, 2020

Gaia 'staat perplex' Dierenrechtenorganisatie Gaia 'staat perplex' na de conclusie van een advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie, die oordeelt dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten in strijd is met het Europees recht. 'Dit hadden we niet zien aankomen', zegt voorzitter Michel Vandenbosch.

