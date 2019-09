Wetenschap als religie: Rik Torfs over het toenemende conformisme in de academische wereld

'Ketterij is een kwaliteitslabel. Een theoloog die er nooit van werd beschuldigd, stelt wellicht weinig voor', schrijft kerkjurist en oud-rector van de KU Leuven Rik Torfs in zijn essay over het toenemende conformisme in de academische wereld en het gebrek aan open dialoog. 'Misschien geldt hetzelfde voor een wetenschapper die uit vrees voor zijn reputatie elke controverse schuwt. Angsthazen helpen de wereld niet vooruit.'

Rik Torfs © belga

Is de universiteit een vrijplaats voor het denken, een plek waar de ratio overheerst en waar alle ideeën ingang kunnen vinden zolang ze de toets van de kritische vraagstelling maar doorstaan? Ja, zullen alle universiteiten zeggen, zo'n vrijplaats bieden wij. Hier is het dat wie durft te denken werkelijk thuishoort. Maar is dat zo? Kunnen academici nog zeggen wat ze denken of moeten ze eerst goed nadenken over wat ze kunnen zeggen?

