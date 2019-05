Live West-Vlaanderen: alle ogen op Hilde Crevits

Volg hier alle ontwikkelingen over verkiezingsdag in de provincie West-Vlaanderen. Hier is het vooral uitkijken naar de score van Hilde Crevits, die kandidaat-minister-president is. Bij de N-VA wordt het afwachten wat de versterking van Jean-Marie Dedecker kan beteken voor de federale lijst van Sander Loones.