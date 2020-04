West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé wil niet dat toeristen en tweedeverblijvers in de paasvakantie naar de kust afzakken. Dat zei hij donderdag in De Ochtend op Radio 1.

De politie zal de controles daarop fors opdrijven, waarschuwde hij.

Tijdens de paasvakantie zakken in normale omstandigheden honderdduizenden toeristen af naar de kustprovincie. Komend weekend wordt dan ook nog eens mooi weer voorspeld. Maar ook nu blijft het verbod op niet-essentiële verplaatsingen gelden, benadrukt provinciegouverneur Carl Decaluwé, die in de Krant Van West-Vlaanderen zegt te vrezen dat mensen het advies om thuis te blijven in de wind zullen slaan. 'Zeker als ik de mails en uitvluchten in mijn mailbox lees. Daarom herhaal ik mijn oproep: blijf thuis, kom niet naar de kust!'

Wie geen geldige reden heeft om aan zee te zijn, moet er dan ook wegblijven. Dat blijft ook zo voor tweedeverblijvers. De politie zal de controles daarop nog opdrijven, waarschuwt Decaluwé, zowel op de weg als in de treinstations en zelfs aan warenhuizen. Dat gebeurt met steun van andere politiezones.

Wie de regels overtreedt, riskeert een boete van 250 euro. 'De mensen waren en zijn verwittigd.'

'Inventief'

Radio 2 meldde gisteren al dat de Politie Westkust een telefoonnummer heeft om tweedeverblijvers door te geven. Volgens de politie gaat het niet om een kliklijn.

'Ze komen 's nachts, langs sluikwegen of met het openbaar vervoer. We gaan telkens ter plaatse, vragen hen om te vertrekken en maken een proces-verbaal op. We kunnen ook niet met ons laten sollen want we merken dat bepaalde tweedeverblijvers heel inventief zijn. Maar ze moeten begrijpen dat ze uiteindelijk toch tegen de lamp lopen omdat de inwoners ons verwittigen via sociale media', zegt Ine Deburchgrave.

De politie zal de controles daarop fors opdrijven, waarschuwde hij.Tijdens de paasvakantie zakken in normale omstandigheden honderdduizenden toeristen af naar de kustprovincie. Komend weekend wordt dan ook nog eens mooi weer voorspeld. Maar ook nu blijft het verbod op niet-essentiële verplaatsingen gelden, benadrukt provinciegouverneur Carl Decaluwé, die in de Krant Van West-Vlaanderen zegt te vrezen dat mensen het advies om thuis te blijven in de wind zullen slaan. 'Zeker als ik de mails en uitvluchten in mijn mailbox lees. Daarom herhaal ik mijn oproep: blijf thuis, kom niet naar de kust!' Wie geen geldige reden heeft om aan zee te zijn, moet er dan ook wegblijven. Dat blijft ook zo voor tweedeverblijvers. De politie zal de controles daarop nog opdrijven, waarschuwt Decaluwé, zowel op de weg als in de treinstations en zelfs aan warenhuizen. Dat gebeurt met steun van andere politiezones. Wie de regels overtreedt, riskeert een boete van 250 euro. 'De mensen waren en zijn verwittigd.'Radio 2 meldde gisteren al dat de Politie Westkust een telefoonnummer heeft om tweedeverblijvers door te geven. Volgens de politie gaat het niet om een kliklijn.'Ze komen 's nachts, langs sluikwegen of met het openbaar vervoer. We gaan telkens ter plaatse, vragen hen om te vertrekken en maken een proces-verbaal op. We kunnen ook niet met ons laten sollen want we merken dat bepaalde tweedeverblijvers heel inventief zijn. Maar ze moeten begrijpen dat ze uiteindelijk toch tegen de lamp lopen omdat de inwoners ons verwittigen via sociale media', zegt Ine Deburchgrave.