Een 24-jarige Genkenaar heeft zich vrijdagmorgen voor de Tongerse strafrechter moeten verantwoorden voor het schriftelijk bedreigen van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) in november. De procureur vroeg de rechter om de twintiger een werkstraf van 80 uur en een boete van 800 euro op te leggen.

Naar aanleiding van de nieuwe erkenning van lokale geloofsgemeenschappen die Vlaams minister Bart Somers in november aankondigde, plaatste Demir een bericht op Facebook met scherp commentaar over de Diyanet-moskeeën.

De 24-jarige Genkenaar kwam via de gesponsorde Facebook-post van Demir terecht op haar website en verzond via een formulier op de site een mail met bedreigingen in het Turks. In de mail werd Demir aangemaand om te zwijgen, anders zou de man haar huis binnenvallen en haar verkrachten. Na de dreigmail verhoogde de lokale politie het toezicht aan de woning van Demir.

Aan de hand van zijn IP-adres kwamen de speurders terecht bij een 24-jarige werkloze man die in de buurt woont van Zuhal Demir. Tegenover de rechter en de minister, die ook aanwezig was op de zitting, zei de twintiger dat hij de mail in een opwelling had verstuurd en dat hij daarvan spijt had. 'Ik heb een hele grote fout gemaakt. Ik ben een jongen van 24, en als ik de intentie had om haar iets aan te doen, had ik dat al lang gedaan.'

'Verheerlijken seksueel geweld'

Het was reeds de derde rechtszaak in Tongeren die over bedreigingen van minister Demir handelde. 'Wij moeten als publiek persoon tegen veel kunnen', zo zei Demir tijdens de behandeling van de zaak. 'Dat is eigen aan de job. Maar er is een grens. Als mensen zeggen ze dat ze u weten wonen, dat ze zullen binnen vallen en dat ik als vrouw moet zwijgen, komt er ook het component van het verheerlijken van seksueel geweld erbij. In een maatschappij moet je andere meningen kunnen respecteren, dat is eigen aan een democratie.' Vonnis op 22 januari.

