De Kamer is op weg om met de hulp van Vlaams Belang en PVDA ontslagen in coronatijden te bemoeilijken. Werkgeversorganisaties reageren kwaad.

'De laatste dagen puilt mijn mailbox uit met schrijnende getuigenissen.' In een opiniestuk op de website van Knack zette SP.A-fractieleider Meryame Kitir woensdag haar wetsvoorstel in de verf. 'Ik hoor winkelbedienden die na jaren trouwe dienst via een telefoontje te horen krijgen dat ze morgen niet meer hoeven te komen.' Volgens de SP.A maken heel wat werkgevers immers gebruik van een 'achterpoortje' in de huidige regelgeving. Daardoor hoeven ze geen volledige opzegvergoeding te betalen wanneer ze werknemers ontslaan die in tijdelijke werkloosheid zitten door de coronacrisis. Tijdens die opzegtermijn vervangt de uitkering voor tijdelijke werkloosheid de opzegvergoeding. Lees: de staat betaalt dus minstens voor een deel. Vandaar dat de SP.A spreekt over 'snel en goedkoop' ontslaan. Via het wetsvoorstel, dat woensdag een tweede keer groen licht kreeg in de bevoegde Kamercommissie, wil het parlement dat 'achterpoortje' sluiten. De opzeggingstermijn zal worden opgeschort tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Zo zal de werkgever alsnog de volledige opzegvergoeding moeten betalen. Het wetsvoorstel kon rekenen op de steun van een bonte coalitie van socialisten, groenen, Vlaams Belang en PVDA. Ook de CD&V, de partij van minister van Werk Nathalie Muylle, stemde voor. Open VLD, MR en N-VA stemden tegen. Nochtans had die laatste partij bij de eerste stemming vóór gestemd. 'Van deze fout door de regering kon inderdaad in theorie misbruik gemaakt worden', zegt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. Maar bij de tweede stemronde sloeg de sfeer om. De tegenstemmers kanten zich tegen de terugwerkende kracht van het voorstel. De aanpassing zou immers gelden voor alle ontslagen vanaf 1 maart. Werkgevers die sinds die datum werknemers de laan hebben uitgestuurd, zullen dus onverwacht extra kosten moeten maken om hun opzegvergoedingen te betalen.Unizo reageert kwaad. De werkgeversorganisatie neemt het niet dat werkgevers die zich de voorbije maanden aan de letter van de wet hielden voor voldongen feiten worden gesteld. 'Onbehoorlijk bestuur', zegt Caroline Deiteren van de Unizo-studiedienst. 'Dit zal tot meer faillissementen leiden.' Eenzelfde geluid bij werkgeversorganisatie VBO. 'Deze maatregel zal het herstel van de economische activiteit in ons land verder bemoeilijken, met mogelijk meer faillissementen tijdens en na de zomer, en dus een groter risico op permanente werkloosheid tot gevolg', aldus directeur-generaal Monica De Jonghe. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) noemt de terugwerkende kracht zelfs 'ongrondwettelijk'.Volgende week buigt de plenaire vergadering zich allicht over het wetsvoorstel. Daar zullen de stemmen van PVDA of Vlaams Belang opnieuw broodnodig zijn. De kans bestaat dat men alsnog advies vraagt aan de Raad van State. Zo zou het proces voorlopig op de lange baan belanden.