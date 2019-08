Volgens Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen werken informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte aan een zogenaamde programmaregering. 'Klopt niet', zegt Vande Lanotte aan Knack.

Volgens Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen werken Johan Vande Lanotte en Didier Reynders aan een zogenaamde programmaregering om de federale regeringsformatie te deblokkeren.

Beide informateurs zouden een 'neutraal' programma schrijven dat is ingedeeld in een tiental domeinen, zoals sociale zekerheid, migratie en klimaat. De partijen die zich in die tekst kunnen vinden, zouden deel uitmaken van een nieuwe federale regering. Die aanpak moet de grote strategische en ideologische verschillen tussen de partijen tenietdoen, zo staat te lezen.

Maar volgens informateur Johan Vande Lanotte is dat onjuist. 'Wat wordt geschreven klopt helemaal niet. Wat zou een "neutraal programma" dan wel zijn? Elke regering is toch een regering op basis van een programma? Het woord programmaregering is al eens gebruikt. Maar daar nu een inhoud en strategie achter zoeken, is vreemd', aldus Vande Lanotte.

Morgen brengen beide informateurs opnieuw verslag uit bij de koning na verscheidene bilaterale consultaties met de partijvoorzitters. Momenteel lijkt er geen schot in de zaak te komen. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei eerder deze week dat er nog geen gesprek tussen zijn partij en de Parti Socialiste (PS) van Elio Di Rupo heeft plaatsgevonden.