Welke prijs betaalt de PS voor de schandalen? 'Veel Waalse politici zullen eieren voor hun geld kiezen'

Rimpelloos is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Wallonië niet verlopen - er waren incidenten in hoofdstad Namen en in Seraing - maar een moddergevecht zoals in Vlaanderen was er evenmin. Toch is inzet ook bezuiden de taalgrens hoogst interessant. Zullen de schandalen van de voorbije jaren de machtspositie van de PS in de Waalse steden aantasten? Die vraag houdt veel waarnemers bezig. We legden ze voor aan Jean Faniel van het Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP).

