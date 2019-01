Welke gevolgen heeft de brexit voor u? Stel uw vraag aan Paul De Grauwe

Mail uw naam, adres en vraag voor Paul De Grauwe naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Het zijn spannende tijden voor de Britten: op 15 januari wordt in het Lagerhuis gestemd over de brexit-deal die premier Theresa May onderhandelde met de Europese Unie. De kans dat ze haar parlement meekrijgt, is klein. En dus begint iedereen steeds meer te vrezen voor het 'no deal'-scenario en dus een 'harde brexit' op 29 maart. Maar wat zouden nu eigenlijk de gevolgen zijn?

Dat de Britse economie zou lijden onder een harde brexit, lijkt logisch. De Britten rekenen voor een groot stuk op de import - van voeding, medicijnen en auto's bijvoorbeeld - en die zal duurder worden (door hoge invoertarieven) en ook langer duren (douaneposten laten de boel doorgaans niet sneller verlopen). Maar mogen we binnenkort echt lege winkelrekken verwachten in Londen? En hoe groot zal de impact op onze eigen economie zijn? Volgens Paul Buysse, voorzitter van de Brexit High Level Group, kan een 'no deal' ons land 2,2 miljard euro en 40.000 jobs kosten, vooral in de voedings- en textielsector. Is dat realistisch, of toch vooral een manier om Belgische ondernemers wakker te schudden?

En moet u hier eigenlijk wel van wakker liggen, als u - zoals de meeste Vlamingen - geen bedrijf hebt dat uitvoert naar Groot-Brittanië? Zal een harde Brexit ook gevolgen hebben voor gewone burgers? Heeft u straks een visum nodig om naar Londen te reizen? En zult u nog gewoon de Eurostar kunnen nemen, of zal die trein afgeschaft worden? Is het een slim idee om nu (of over een week) te investeren in Britse ponden? En wat met politieke gevolgen: zal Europa straks worden geconfronteerd met een grotere vluchtelingenstroom, als Groot-Brittanië haar eigen regels bepaalt?

Vraag is natuurlijk: zal die harde brexit er wel komen? Professor Paul De Grauwe opperde op Radio 1 alvast dat er ook nog alternatieven mogelijk zijn. Ja, zelfs als het Britse parlement de deal van May naar de vuilnisbak verwijst. Zo zou er uitstel kunnen komen: dan blijft Groot-Brittanië ook na 29 maart gewoon nog even lid van de EU. Of de regering-May zou kunnen vallen. Of er zou natuurlijk een nieuw referendum kunnen komen, waardoor 'remain' weer een optie wordt en alles gewoon bij het oude blijft. Zijn dit realistische opties? Of bereiden we ons beter voor op het ergste?

Paul De Grauwe is professor Economie aan de London School of Economics en veelgevraagd opiniemaker. Hij toonde zich als een van de weinigen een voorstander van de Brexit.