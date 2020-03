De federale regering neemt drastische en ongeziene maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Het zijn forse maatregelen die de verschillende regeringen van België hebben genomen. Maar volgens premier Sophie Wilmès gaat het niet om een lockdown. 'Dit zijn sterke maatregelen, maar we nemen die om situaties zoals in Italië te vermijden. We zijn er samen met de wetenschappers van overtuigd dat die maatregelen vandaag nodig zijn precies om een lockdown te voorkomen'.

De maatregelen lopen tot 3 april.

Verbod op alle evenementen

Eerder gaf de regering nog het 'advies' om indoor massa-evenementen met duizend of meer mensen niet te laten plaatsvinden. De maatregel ging voor veel experts niet ver genoeg. De regering schrapt nu alle evenementen. Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische evenementen worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of het nu om private of publieke initiatieven gaat.

Bezoekverbod rusthuizen

Deze maatregel geldt voor Wallonië en het Brussels Gewest tot eind maart. Voor Vlaanderen geldt dit tot het einde van de paasvakantie.

'De boodschap moet duidelijk zijn: blijf uit de buurt van oudere en verzwakte personen, tenzij er echt geen alternatieven zijn. Die boodschap geldt niet alleen voor woonzorgcentra, maar voor de hele samenleving. Onze gezamenlijke plicht is nu om besmetting bij de meest kwetsbaren te voorkomen', zegt minister van Welzijn Wouter Beke.

Scholen gaan niet dicht, lessen worden wel opgeschort

De lessen worden opgeschort. Wel moeten de scholen opvang voorzien. Dat geldt minstens voor kinderen van wie de ouders in de zorgsector of in de openbare veiligheid werken of die anders alleen door ouderen kunnen worden opgevangen. Op deze manier kunnen onder andere de ziekenhuizen en rusthuizen blijven draaien.

De UGent, de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven zetten maximaal in op telewerk voor hun personeelsleden en op digitale lesvormen voor hun studenten. Bij de UHasselt en de VUB worden alle onderwijsactiviteiten waarbij meer dan vijftig personen in een ruimte aanwezig zijn verboden.

Discotheken, cafés en restaurants worden gesloten

Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.

Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.

Winkels sluiten in het weekend, behalve supermarkten en apotheken

De winkels die "essentiële diensten" leveren, blijven open. Denk aan apotheken en winkels die levensmiddelen of dierenvoeder verstrekken. Andere winkels sluiten tijdens het weekend, maar blijven tijdens de week open.

Er is geen enkele reden om te hamsteren. Het is niet solidair ten opzichte van de andere klanten. De winkels hebben geen problemen met de bevoorrading.

Bedrijven blijven open

Het werk mag doorgaan, bedrijven hoeven niet te sluiten. De regering adviseert wel om meer gebruik te maken van telewerk en flexibel werken. Dat laatste, wat vroeger of later gaan werken, moet helpen om de drukte op het openbaar vervoer te verminderen.

Openbaar vervoer blijft rijden

Er is geen verbod op het gebruik van het openbaar vervoer, maar de overheden vragen het gebruik te beperken tot noodzakelijke momenten en buiten de piekuren.

Ouderen blijven beter thuis

Ouderen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven.

Verdere aanbevelingen: geef geen handen of kussen, houd wat afstand en blijf thuis bij ziektesymptomen. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Waarom worden deze maatregelen nu genomen?

Omdat de piek in het aantal besmettingen nog niet bereikt is en het virus op dit moment nog niet wijdverspreid is doorheen heel België, kan het verloop van de epidemie nog worden beïnvloed. Daarnaast wordt steeds meer duidelijk dat er gevallen zijn in België waarbij we niet direct de oorsprong hebben kunnen achterhalen. Dat vergt een nieuwe aanpak. 'Dit is het ideale moment om die maatregelen in te roepen, omdat we nu de meeste hefboom kunnen genereren om een impact te hebben op het verdere verloop van de epidemie', zegt Steven Van Gucht, hoofd van het Wetenschappelijk Comité, dat de coronacrisis opvolgt en de overheid adviseert. Op die manier willen de autoriteiten de piek van de epidemie verlagen en verlaten in de tijd. Daardoor zal ons gezondheidssysteem minder belast worden en 'kunnen patiënten ook optimaal opgevangen en behandeld worden', aldus Van Gucht.

Volgens het comité zouden we in deze fase nog een grote impact kunnen hebben op de epidemie. 'Ik denk dat we echt moeten leren uit de voorbeelden van een aantal andere landen. Er zijn landen waarin ze er zeer goed in geslaagd zijn om deze epidemie in te dijken. Sommige landen hebben ze zelfs kunnen stopzetten door heel gedisciplineerd te reageren en het virus het heel moeilijk te maken om te verspreiden van mens tot mens.'

Van Gucht roept nu op tot solidariteit van de bevolking. 'Doe het niet voor jezelf, maar voor je medemens, voor de mensen die risico lopen op complicaties. Het is momenteel het enige echte wapen dat we hebben in de strijd tegen het virus. Het is een collectieve verantwoordelijkheid.'

