Weinig beweging in nieuwe peiling, N-VA blijft grootste

N-VA blijft met 28 procent de grootste partij. De Vlaams-nationalisten gaan er wel meer dan vier procentpunt op achteruit in vergelijking met de verkiezingen van 2014. In vergelijking met een peiling in oktober is er een verbetering van zo'n drie procentpunt, maar dat valt binnen de foutenmarge van 3,1 procent voor de nieuwe peiling.

CD&V blijft tweede, met een score van 17 procent - in oktober was dat nog 14,6 procent, alweer een verschil dat binnen de foutenmarge blijft.

Bij de andere partijen zien we evenmin belangrijke verschuivingen maar valt op dat de verschillen tussen vier partijen bijzonder klein zijn. Open VLD strandt op 13,4 procent, SP.A haalt nog 12,3 procent, Groen staat op gelijke hoogte met 12,2 procent, en Vlaams Belang volgt met 11,7 procent. PVDA zou, als het nu verkiezingen waren, met 6,2 procent de kiesdrempel halen.

Francken blijft populair in Vlaanderen

In Wallonië klimt Ecolo naar 13,5 procent. De PS blijft de grootste partij, met bijna 25 procent van de kiesintenties. De MR van premier Charles Michel blijft ter plaatse trappelen met iets meer dan 20 procent. De PTB blijft ongeveer status quo met 13,1 procent.

In Brussel wordt Ecolo voor het eerst (nipt) de grootste partij, voor de MR. De groenen zouden 18,3 procent van de kiezers kunnen verleiden. De PS is de derde partij, met iets meer dan 15 procent, daarna volgt DéFi. PTB/PVDA duikt in Brussel van 9 naar 5,4 procent. Het cdH strandt met 4,5 procent onder de kiesdrempel.

Aan Vlaamse kant blijft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de populairste politicus. Zijn voorzitter Bart De Wever eindigt op de tweede plaats van de populariteitspoll, premier Charles Michel op 3. In Wallonië is PS-kopstuk Paul Magnette de populairste, gevolgd door zijn voorzitter Elio Di Rupo en Ecolo-Kamerlid Jean-Marc Nollet.

De peiling is afgenomen van 27 november van 3 december en dateert dus van voor de huidige regeringscrisis. De impact van de huidige impasse, is dus niet te zien.