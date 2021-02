Voorzitters Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) willen het debat over de avondklok starten. CD&V en PS zien andere prioriteiten.

'De avondklok en de sluiting van de grenzen moeten in vraag worden gesteld, want beide maatregelen beperken de vrijheid in grote mate.' MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez staat schouder aan schouder met zijn liberale collega Egbert Lachaert (Open VLD). Die brak donderdag een lans voor een debat over het nut van de avondklok. De oproep kwam er als reactie op een voorstel van Brussels MR- kopstuk Alexia Bertrand om een parlementair debat te houden over de ingrijpende maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. De Brusselse avondklok gaat al in vanaf 22 uur, twee uur vroeger dan in Vlaanderen. Volgens Open VLD-voorzitter Lachaert moet elke maatregel 'efficiënt, noodzakelijk, proportioneel en tijdelijk' zijn. Daarom kan er niet zomaar sprake zijn van een verlenging van de avondklok zonder een debat met politici en experts.De demarche van de liberale partijvoorzitters springt in het oog. En niet alleen omdat het de facto de eerste keer is dat een regeringspartij het debat over de coronamaatregelen ruimer wil trekken dan het Overlegcomité. Zo is het publiek geheim dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) niet wil weten van een 'versoepelingstrein', die op de rails lijkt gezet sinds de heropening van de kappers. Premier Alexander De Croo (Open VLD) leek hem daar in te steunen. Ook experten als Marc Van Ranst (KUL) hebben het nut van de avondklok beklemtoont.De oproep van Lachaert lijkt een echo van de discussie die hevig woedde in Nederland. Dat een rechter de Nederlandse avondklok op losse schroeven zette, deed sommigen bij ons grote ogen trekken. 'Wij gaan enorm licht over de avondklok', zei onder meer grondwetspecialiste Patricia Popelier (UA). Maar dat wil niet zeggen dat de liberalen nu de wind in de zeilen hebben. Regeringspartij CD&V is naar eigen zeggen een koele minnaar van de avondklok. 'Hoe rapper die kan afgeschaft worden, hoe beter', zegt voorzitter Joachim Coens. De partij vreest echter dat de discussie andere versoepelingen in de weg kan staan. 'Wat baat de afschaffing van de avondklok als mensen geen contact mogen hebben?', dixit Coens. 'Ik denk dat we het echt moeten hebben over de exit uit het isolement.'Die mening is ook de PS toegedaan. 'Op het vlak van versoepelingen ligt de prioriteit nu bij studenten en middelbare scholieren die opnieuw naar de aula of klas kunnen', klinkt het bij PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne. De N-VA kijkt met een kritische blik naar het initiatief van Lachaert. 'Gaan we eindelijk het parlement laten beslissen, net als over elke vrijheidsbeperkende maatregel?', vraagt fractieleider Peter De Roover zich af. 'Ik blijf wachten op het antwoord van Lachaert.' De Vlaams-nationalisten stellen zelf voor om over elke vrijheidsbeperking een debat te organiseren. In ieder geval komt de politieke vraag voor versoepelingen tegen een achtergrond van oprukkende virusvarianten. Daarnaast zijn bepaalde afgesproken drempelwaarden - zoals 75 ziekenhuisopnames per dag - niet in zicht. De vaccinatie-uitrol komt stilaan op gang, maar het vaccineren van de grote massa's blijft nog een tijdlang uit. Microbioloog Herman Goossens (UA) verwoordde zijn vrees op Radio 1: 'Als we niet oppassen, krijgen we een derde golf die groter is dan de eerste en de tweede.'