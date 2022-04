Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een brokje hout op het vuur.

'Het zijn enkel grote meneren die hun excuses kunnen aanbieden', zei Tom Van Grieken dit weekend in Het Nieuwsblad. Hij had het over Filip Dewinter, die zich eerder genoodzaakt zag zijn standpunten aangaande Vladimir Poetin ietwat bij te stellen. Exact hetzelfde probeerde Van Grieken zelf in een groot Rusland-interview te doen. Hij ook een grote meneer dus, zes weken na de Russische inval in Oekraïne. En passant probeert de Vlaams Belangvoorzitter af te raken van de aanhoudende aanvalletjes van N-VA'ers als Theo Francken, die voor de gelegenheid aan de goede kant van de geschiedenis zijn gaan staan.'We hebben ons in Poetin vergist', stond er netjes in grote letters boven het interview met Van Grieken. Hij is klaarblijkelijk toch een monster. Maar wat heeft het Vlaams Belang dan ooit wél in Vladimir Poetin gezien? Ook al voordat de Rus Oekraïne binnenviel, had hij in Europa weinig aantrek. 'Rusland is nooit een democratie geweest', zegt Van Grieken. 'Maar op een bepaald moment dachten we wel dat Poetin een bondgenoot kon zijn tegen de weg-met-onscultuur en in de strijd tegen de IS.'Weg met de democratie, tot daar aan toe, zolang de dictator in kwestie maar tegen de weg-met-onscultuur is. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Elders in het interview heet dat het multiculturalisme te zijn. Het is dus het lelijke racisme waarvan Rusland doordesemd is dat Vlaams Belangers klaarblijkelijk lange tijd wist te charmeren. Zouden ook andere lokale specialiteiten, zoals de homofobie die door de staat wordt aangemoedigd, de partij hebben bevallen? Rusland is gelukkig nog geen Gayropa, zoals Europa daar weleens wordt genoemd.'Poetin was de eerste om de IS in Syrië plat te bombarderen', gooit Van Grieken hem nog een bloemetje toe. Rusland stond in de Syrische burgeroorlog inderdaad aan de kant van Bashar al-Assad. Daarbij voerde het aanvallen uit op burgerdoelwitten zoals ziekenhuizen, net zoals het dat nu in Oekraïne doet. Generaal Alexander Dvornikov wordt in Syrië van zulke aanvallen beschuldigd, en moet nu in de Donbas voor Poetin de klus klaren. In Oekraïne een 'monster', in Syrië een 'bondgenoot'.En dan is er natuurlijk nog Frank Creyelman, de allergrootste fan van Poetin, die voor het Vlaams Belang jarenlang in het parlement zat en nog steeds fractieleider is in de Mechelse gemeenteraad. Tom Van Grieken durft er geen vinger naar uit te steken. 'Hij zou beter de eer aan zichzelf houden', is het strafste wat de voorzitter over zijn 'clowneske' partijlid wil zeggen. Geen sprake van dat iemand die een monsterlijke dictator steunt uit het Vlaams Belang wordt gezet. Uiteraard niet, dat is weer wat te veel van die weg-met-ons.