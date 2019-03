'We hebben onze mensenrechten aan een vergeten Chinese diplomaat te danken'

Dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 een ijzersterk document is, hebben we te danken aan de vrijwel vergeten Chinese diplomaat Peng Chun Chang, zegt de Zweedse professor mensenrechten Hans Ingvar Roth, die een prachtig boek over hem schreef. 'In z'n eentje was Chang de perfecte verbindingspersoon tussen Oost en West.'

HANS INGVAR ROTH: 'Peng Chun Chang was een man van de dialoog, die hij voerde met grote ernst en toewijding.' © HATIM KAGHAT