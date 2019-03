'Wat scholen van sommige jongeren eisen, is gewoon niet realistisch'

Op zijn elfde stapte Luca van het buitengewoon onderwijs naar een gewone lagere school over. Dat leek iedereen beter. Maar al na een paar weken was duidelijk dat juf Els hem de structuur niet kon geven die hij op zijn vorige school gewend was. Daartoe was haar klas te groot en waren er te veel kinderen die extra aandacht nodig hadden. Toen Luca op een middag te laat in de rij ging staan, kreeg hij een zware uitbrander. De zoveelste die dag. Hij probeerde uit te leggen dat het zijn schuld niet was, kon de juiste woorden niet vinden en raakte gefrustreerd. Voor juf Els wist wat er gebeurde, gooide hij zijn rugzak naar haar hoofd. Ze hield er een blauw oog en een gebarsten bril aan over.

...