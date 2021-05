Het Overlegcomité heeft volgens verschillende bronnen een akkoord bereikt over een resem versoepelingen vanaf 9 juni.

Naast de heropening van de binnenruimtes van de horeca, zouden ook kermissen, fitnesscentra, casino's, bowlings, bioscopen en theaters opnieuw de deuren mogen openen.

Evenementen

Vanaf 9 juni zullen op evenementen ook maximaal 200 mensen (binnen) of 400 mensen (buiten) toegelaten zijn. Erediensten zullen op 9 juni opnieuw met 100 mensen binnen kunnen en met 200 mensen buiten.

Thuis

Thuis zou je vanaf 9 juni ook vier mensen mogen ontvangen (nu is dat nog twee).

Werk

Ook terugkeermomenten om mensen één dag per week te laten terugkeren naar de werkvloer zouden vanaf 9 juni mogelijk worden.

Winkelen

Verder zouden op 1 juli de beperkingen op het winkelen vervallen. Nu mag je met maximum één extra persoon winkelen en mag je maximum 30 minuten winkelen.

