Het is nog niet de tijd om te versoepelen, liet premier Alexander De Croo na afloop van het Overlegcomité weten. Er komen integendeel verstrengingen: een verbod op niet essentiële reizen en een verlenging van de quarantaine van 7 naar 10 dagen voor wie besmet is.

Reisverbod

Niet essentiële reizen zijn vanaf 27 januari tot 1 maart verboden. Uitzonderingen zijn er voor wie moet reizen voor dwingende gezinsredenen, beroepsredenen, humanitaire redenen en studieredenen. Ook voor inwoners van grensregio's wordt een uitzondering gemaakt. Die laatste uitzondering geldt voor grensarbeiders en scholieren die over de grens les volgen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kondigde aan dat de politie morgen/zaterdag actieplan opstelt om de controles op punt te stellen. 'We kunnen niet elke auto controleren', gaf ze toe, 'We rekenen erop dat mensen begrijpen dat deze maatregelen nu nodig zijn'. Er worden boetes voorzien die in de lijn liggen van de huidige boetes (250 euro).

'Gewone familiebezoeken in het buitenland mogen niet, maar het kan wel voor een huwelijk of begrafenis. Reizigers moeten een verklaring op eer bij zich hebben, aldus Verlinden. 'De politie kan nakijken of de verklaring overeenkomt met de realiteit.' Als er ski's op het dak van een wagen liggen, zal de politie onraad ruiken, laat ze weten.

Behalve het algemene verbod op niet-essentiële reizen komt er ook een nieuwe regeling voor reizen uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, waar nieuwe, besmettelijke varianten van covid zijn opgedoken. Vanaf maandag 25 januari moeten alle reizigers uit deze landen en regio's tien dagen in quarantaine en twee coronatesten laten afleggen (op dag 1 en dag 7).

Contactberoepen: beslissen op 5 februari

Voor de niet-medisch contactberoepen werd een perspectief verwacht. Dat perspectief is niet zonder meer goed. Er komt een nieuwe evaluatie op 5 februari, en als de evolutie van de besmetting het dan toelaat, kan er op 13 februari heropend worden. Als de niet-medische contactberoepen hun activiteiten mogen hervatten, dan zullen er voor hen nog strengere regels gelden dan bij de eerdere heropening, aldus premier De Croo.

Quarantaine verlengd

Wie positief test op het coronavirus, moet voortaan tien dagen in isolatie, in plaats van zeven. Dat kondigde SP.A-vicepremier Frank Vandenbroucke op de persconferentie van het Overlegcomité aan.

De maatregel maakt deel uit van een nieuwe teststrategie die deze week werd uitgewerkt door de ministers van Volksgezondheid. Die houdt onder meer in dat er veel meer getest zal worden op het coronavirus, bijvoorbeeld in scholen of wijken waar er mogelijk een uitbraak van het virus is. Daarnaast krijgen alle laboratoria, ook de private, vanaf volgende week de middelen om PCR-testen te gebruiken waarmee meteen kan worden vastgesteld of het mogelijk om een extra besmettelijke mutant op het coronavirus gaat. 'Dat is de manier waarop we die gevaarlijke varianten klein gaan houden', zei Vandenbroucke. Die varianten zouden leiden tot langere besmetting.

Tot slot blijft de overheid inzetten op de vaccinatie. Dat blijft volgens de SP.A-vicepremier 'een hobbelig parcours', omdat de campagne afhangt van de productie en de levering van vaccins. Maar 'het gaat vooruit. Morgenvroeg staat de teller al op minstens 183.000 gevaccineerden', beloofde hij.

