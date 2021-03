Het Overlegcomité drukt de pauzeknop in voor het buitenplan om het perspectief na de paasvakantie overeind te houden.

Dat verklaarde premier Alexander De Croo na afloop van het overleg tussen de verschillende regeringen.

Normaal gezien zouden vanaf 1 april een aantal versoepelingen van start gaan. 'We kunnen die versoepelingen niet laten doorgaan', stelde De Croo. Een heropening van de pretparken en georganiseerde groepsactiviteiten in de buitenlucht komt er dus voorlopig niet.Een uitzondering daarop zijn de jeugdkampen, die beperkt worden tot tien deelnemers, zoveel mogelijk buiten moeten gebeuren, en zonder overnachtingen moeten georganiseerd worden.

De reden waarom de regeringen die pauzeknop indrukken, is om het perspectief na de paasvakantie te behouden. Dan staat het voltijds contactonderwijs in het secundair onderwijs opnieuw geprogrammeerd.

Ook de volledige heropening van de horeca op 1 mei staat nog op het programma.

Maar dan moeten de besmettingen eerst wel naar beneden.

Maatregelen onderwijs

'Het Overlegcomité heeft beslist om de ministers van Onderwijs naar de tekentafel te sturen en tegen maandag met een lijst van maatregelen te komen waardoor men zorgt dat het aantal besmettingen zoveel mogelijk gereduceerd wordt', kondigde De Croo verder aan.

'We mogen onze ogen niet sluiten voor wat er gebeurt in de scholen en de bedrijven. De analyse van de track-and-trace toont aan dat dat de twee plaatsen zijn waar de besmettingen nu plaatsvinden.'

De ministers van Onderwijs zullen in het weekend vergaderen en maandag samenzitten. 'Het moet gaan om maatregelen die zo snel mogelijk moeten ingaan', aldus De Croo, dus nog ruim voor de paasvakantie. 'Het is cruciaal dat we er alles aan doen om onveilige situaties in de scholen te vermijden.'

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke benadrukte dat de blik gericht moet zijn op de periode na de paasvakantie. 'Het is nu aan de ministers van Onderwijs om na te denken wat ze best kunnen doen, zodat we na de paasvakantie de scholen duurzaam kunnen openen voor alle kinderen.'

Preventief testen 'iets ingewikkelder'

Ook het bedrijfsleven moet strenger. Telewerk is een verplichting, aldus De Croo, en wordt gecontroleerd.

Het Overlegcomité voorziet een doorgedreven testing bij openbare diensten en bedrijven waar het risico het hoogst is en waar telewerk niet mogelijk is. In de eerste plaats zal die testing gebeuren op plaatsen waar een arbeidsgeneesheer aanwezig is, om die volgens de regels van de kunst te laten plaatsvinden.

Minister Vandenbroucke citeerde de politie, het onderwijs en plaatsen waar telewerk onmogelijk is als voorbeelden voor preventieve testing. Volgens het huidig reglementair kader kunnen vandaag al antigeentesten worden afgenomen in bedrijven, stelde de minister, al gaf hij toe dat zoiets enigszins ingewikkeld kan zijn wegens de registratievoorschriften. Daarom is het de bedoeling die sneltesten ter beschikking te stellen van die bedrijven en openbare diensten, ervoor te zorgen dat er niet te veel paperassen en registratie aan te pas moet komen en dat de testen kunnen worden afgenomen door mensen met verschillende soorten kwalificaties. Daarnaast wil Vandenbroucke een tand bijsteken rond de zelftests. Hij wil het regelgevend kader zo snel mogelijk aanpassen zodat mensen die tests zelf zouden kunnen aankopen bij de apothekers, want vandaag mag dat niet, en die eenvoudig bij zichzelf kunnen afnemen. 'De samenleving zou daar erg bij geholpen zijn', aldus Vandenbroucke. 'We zien dat niet zozeer als een toegangsticket tot bepaalde activiteiten, maar eerder als iets om zichzelf en zijn naasten te beschermen.'

Treinen

Daarnaast heeft het Overlegcomité ook een verstrenging in het openbaar vervoer beslist. In de paasvakantie en tijdens weekends moeten passagiers ouder dan 12 verplicht aan het raam plaatsnemen op treinen naar een toeristische bestemming. De andere plaatsen mogen niet worden gebruikt. De politie zal worden ingezet om te controleren.

De gegevens van vrijdag zijn niet alarmerend genoeg om al drastische beslissingen te nemen, tekende Belga op in de entourage van de ministers. Het volgende Overlegcomité is voorlopig nog steeds voorzien voor volgende week vrijdag, maar dat kan vervroegd worden.

Dat verklaarde premier Alexander De Croo na afloop van het overleg tussen de verschillende regeringen. Normaal gezien zouden vanaf 1 april een aantal versoepelingen van start gaan. 'We kunnen die versoepelingen niet laten doorgaan', stelde De Croo. Een heropening van de pretparken en georganiseerde groepsactiviteiten in de buitenlucht komt er dus voorlopig niet.Een uitzondering daarop zijn de jeugdkampen, die beperkt worden tot tien deelnemers, zoveel mogelijk buiten moeten gebeuren, en zonder overnachtingen moeten georganiseerd worden. De reden waarom de regeringen die pauzeknop indrukken, is om het perspectief na de paasvakantie te behouden. Dan staat het voltijds contactonderwijs in het secundair onderwijs opnieuw geprogrammeerd.Ook de volledige heropening van de horeca op 1 mei staat nog op het programma.Maar dan moeten de besmettingen eerst wel naar beneden. 'Het Overlegcomité heeft beslist om de ministers van Onderwijs naar de tekentafel te sturen en tegen maandag met een lijst van maatregelen te komen waardoor men zorgt dat het aantal besmettingen zoveel mogelijk gereduceerd wordt', kondigde De Croo verder aan. 'We mogen onze ogen niet sluiten voor wat er gebeurt in de scholen en de bedrijven. De analyse van de track-and-trace toont aan dat dat de twee plaatsen zijn waar de besmettingen nu plaatsvinden.' De ministers van Onderwijs zullen in het weekend vergaderen en maandag samenzitten. 'Het moet gaan om maatregelen die zo snel mogelijk moeten ingaan', aldus De Croo, dus nog ruim voor de paasvakantie. 'Het is cruciaal dat we er alles aan doen om onveilige situaties in de scholen te vermijden.' Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke benadrukte dat de blik gericht moet zijn op de periode na de paasvakantie. 'Het is nu aan de ministers van Onderwijs om na te denken wat ze best kunnen doen, zodat we na de paasvakantie de scholen duurzaam kunnen openen voor alle kinderen.'Ook het bedrijfsleven moet strenger. Telewerk is een verplichting, aldus De Croo, en wordt gecontroleerd. Het Overlegcomité voorziet een doorgedreven testing bij openbare diensten en bedrijven waar het risico het hoogst is en waar telewerk niet mogelijk is. In de eerste plaats zal die testing gebeuren op plaatsen waar een arbeidsgeneesheer aanwezig is, om die volgens de regels van de kunst te laten plaatsvinden.Minister Vandenbroucke citeerde de politie, het onderwijs en plaatsen waar telewerk onmogelijk is als voorbeelden voor preventieve testing. Volgens het huidig reglementair kader kunnen vandaag al antigeentesten worden afgenomen in bedrijven, stelde de minister, al gaf hij toe dat zoiets enigszins ingewikkeld kan zijn wegens de registratievoorschriften. Daarom is het de bedoeling die sneltesten ter beschikking te stellen van die bedrijven en openbare diensten, ervoor te zorgen dat er niet te veel paperassen en registratie aan te pas moet komen en dat de testen kunnen worden afgenomen door mensen met verschillende soorten kwalificaties. Daarnaast wil Vandenbroucke een tand bijsteken rond de zelftests. Hij wil het regelgevend kader zo snel mogelijk aanpassen zodat mensen die tests zelf zouden kunnen aankopen bij de apothekers, want vandaag mag dat niet, en die eenvoudig bij zichzelf kunnen afnemen. 'De samenleving zou daar erg bij geholpen zijn', aldus Vandenbroucke. 'We zien dat niet zozeer als een toegangsticket tot bepaalde activiteiten, maar eerder als iets om zichzelf en zijn naasten te beschermen.'Daarnaast heeft het Overlegcomité ook een verstrenging in het openbaar vervoer beslist. In de paasvakantie en tijdens weekends moeten passagiers ouder dan 12 verplicht aan het raam plaatsnemen op treinen naar een toeristische bestemming. De andere plaatsen mogen niet worden gebruikt. De politie zal worden ingezet om te controleren.De gegevens van vrijdag zijn niet alarmerend genoeg om al drastische beslissingen te nemen, tekende Belga op in de entourage van de ministers. Het volgende Overlegcomité is voorlopig nog steeds voorzien voor volgende week vrijdag, maar dat kan vervroegd worden.