Het Overlegcomité legde een serie versoepelingen vast inzake horeca, reizen, massa-events en werken.

Horeca

Er komen uniforme openingsuren voor de volledige horeca. Wanneer op 9 juni de horeca binnen weer open mag, zal dat tot 23.30 uur mogen, net als op de terrassen. Oorspronkelijk zou dat binnen tot 22.00 uur zijn, maar er zal dus eenzelfde sluitingsuur om 23.30 uur gelden binnen en buiten. Ook zullen cafés en restaurants om 05.00 uur de deuren mogen openen. Dat openingsuur was tot nu toe op 08.00 uur vastgelegd.

Dat de openingsuren uniform zouden zijn, was een vraag van de Vlaamse regering.

Winkelen met het hele gezin, nachtwinkels mogen alcohol verkopen tot 23.30 uur

Vanaf 9 juni mag er weer gewinkeld worden met het hele gezin, zonder tijdsbeperking. Mensen die geen gezin vormen, moeten zich beperken tot een groep van twee, kinderen tot twaalf jaar niet meegerekend.

De nachtwinkels mogen vanaf 9 juni opnieuw open blijven tot 23.30 uur. Het algemeen verbod op de verkoop van alcohol tussen 22 uur en 5 uur wordt opgeheven. In het Ministerieel Besluit is verder te lezen dat samenscholingen in de openbare ruimte overdag beperkt moeten blijven tot tien personen en 's nachts tot vier personen.

Meer personen indoor

Voor indoorevenementen, zoals cultuur of sport, mag het aantal van tweehonderd personen niet worden overschreden, inclusief kinderen tot twaalf jaar. Outdoor is dat vierhonderd. Bij erediensten en ceremonies wordt een maximum van honderd personen toegelaten. Het gaat onder meer om huwelijken en begrafenissen. Buiten, bijvoorbeeld op een begraafplaats of bij een outdoor huwelijk, stijgt dat tot tweehonderd. Voor activiteiten in georganiseerd verband geldt een maximum van vijftig personen tot 24 juni. Daarna mogen honderd personen deelnemen. Vanaf die datum mag er ook worden overnacht. Professionele sportieve activiteiten kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers. Een maximum van vijftig personen binnen of honderd personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele wedstrijden en trainingen. Ieder huishouden mag tot slot maximum vier personen tegelijk binnen in huis ontvangen. Buiten is dat vijftig.

Reizen: geen quarantaine voor gevaccineerden maar wel noodrem

Belgen die terugkeren uit een 'gewone' rode zone hoeven vanaf 1 juli niet meer in quarantaine als ze een Europees covid-certificaat hebben. Daarop moet zijn aangegeven dat de persoon al sinds twee weken volledig is gevaccineerd, of een herstelcertificaat of een negatieve pcr-test van minder dan 72 uur oud heeft. 'Het is een koud en moeilijk voorjaar geweest', zei De Croo. 'We kijken allemaal uit naar de zomer en dat betekent voor veel mensen ook reizen.'

Zonder volledige vaccinatie moet je een negatieve PCR-test voorleggen of met een herstelbewijs kunnen aantonen dat je door een vroegere besmetting nog beschermd bent tegen het coronavirus. Die voorwaarden gelden vanaf 12 jaar. Wie jonger is, moet geen test voorleggen. De ministers van Jeugd hadden daar op aangedrongen.

Voor de groep jongeren van 6 tot en met 17 jaar zal de overheid twee gratis PCR-tests ter beschikking stellen. Voor volwassenen legt de overheid enige zuinigheid aan de dag. Daar gelden de gratis tests enkel voor wie nog niet de kans heeft gehad zich volledig te laten vaccineren. Concreet gaat het om mensen boven de 18 jaar die nog niet de uitnodiging hebben gekregen voor hun volledige vaccinatie. Wie wel een uitnodiging kreeg, en daar niet op inging, moet betalen voor de tests.

Het Overlegcomité bouwt wel een 'noodrem' in voor inwoners van België die terugkeren uit een hoogrisicogebied, waar meer besmettelijke of gevaarlijke varianten van het coronavirus aanwezig zijn. Wie de voorbije twee weken in zo'n gebied is geweest, moet verplicht tien dagen in quarantaine, ook mensen die volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test hebben afgelegd.

Bedoeling van die maatregel is de verspreiding van die varianten een halt toe te roepen. Voor niet-Belgen geldt een inreisverbod voor wie de afgelopen veertien dagen in zo'n hoogrisicogebied is geweest.

Afbouw telewerk

Vanaf woensdag mag iedereen weer één dag per week naar het werk. Dat bevestigde Vlaams viceminister-president Hilde Crevits.

'Het is een noodzaak voor mensen die al maanden, of zelfs al een jaar, aan het thuiswerken zijn, dat ze nu opnieuw één dag per week naar de werkplaats kunnen gaan', aldus Crevits. 'Het vraagt wel een grote verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.' Vanaf juli wordt het telewerk mogelijk nog verder versoepeld, zei Crevits.

Grote events

Vanaf 13 augustus kunnen grote events georganiseerd worden, met een plafond van maximaal 75.000 deelnemers. Het gaat dan over evenementen als Pukkelpop, Tomorrowland of Formule 1.

Deelnemers aan die evenementen moeten al twee weken volledig gevaccineerd zijn of een negatieve pcr-test van maximum 72 uur oud kunnen voorleggen. De organisatoren zullen ook mensen mogen toelaten die hier niet aan voldoen, indien ze ter plaatse een sneltest afleggen. Die test moet elke twee dagen worden herhaald in het geval van een meerdaags evenement. Bij het plafond van 75.000 wordt de crew niet geteld.

In de periode van 1 juli tot 31 augustus komt er ook een dertigtal testevenementen. De bedoeling is om nog bijkomende kennis op te bouwen over de veilige organisatie.

Waals minister-president Elio Di Rupo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) opperden de mogelijkheid dat festivals met maximaal 5000 bezoekers vanaf 30 juli een aanvraag zouden kunnen doen om volgens dezelfde aanpak plaats te vinden.

Prijs van tests

De federale regering voorziet dus twee gratis PCR-tests voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gehad zich volledig te laten vaccineren. De maatregel geldt tijdens de maanden juli, augustus en september, aldus minister van Vandenbroucke).

Het is de bedoeling de gratis tests beschikbaar te maken via een code. Over de kostprijs bleef minister Vandenbroucke voorzichtig. Volgens een 'middenschatting' komt die uit op zowat 40 miljoen euro, al is die wel afhankelijk van een aantal parameters. Bijvoorbeeld: hoe 'groen' zijn de bestemmingen waar we deze zomer naartoe reizen, hoe gaat de vaccinatiecampagne vooruit en hoeveel mensen bezoeken festivals?hoeveel mensen bezo

