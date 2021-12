Het Overlegcomité heeft gekozen om de komende weken maatregelen te nemen in het onderwijs en de vrije tijd. Voor de winkels en de horeca blijven de huidige regels gelden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke noemde het tijdens de traditionele persconferentie een 'teleurstellend compromis'.

De verzamelde ministers besloten om de kerstvakantie met een week te vervroegen voor het kleuter- en het lager onderwijs. Het secundair krijgt hybride onderwijs tot de examenperiode. Slechts de helft van de lessen mag op school plaatsvinden. In de klassen worden CO2-meters verplicht. Vanaf 900 ppm moet er worden ingegrepen. Als er twee besmette leerlingen zijn, moet de klas sluiten. Buitenschoolse activiteiten zijn verboden en ouders krijgen de aanbeveling om hun kinderen regelmatig te testen.

Daarbovenop komt er een mondmaskerplicht vanaf zes jaar op school en op alle andere plaatsen waar een masker nu verplicht is.

Publieke evenementen binnen krijgen vanaf maandag een maximumgrens van 200 bezoekers. Die moeten zitten en een mondmasker dragen. Vanaf 50 bezoekers moet er ook een Covid Safe Ticket worden voorgelegd. In het weekend geldt er een overgangsregeling van 4.000 bezoekers.

'Teleurstellend'

Bioscopen mogen nog publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen. Sportwedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Voor publieke evenementen in de buitenlucht zijn de organisatoren verantwoordelijk voor 'crowd control'.

Private bijeenkomsten binnen worden verboden, met uitzondering van sport, huwelijken, uitvaarten en activiteiten thuis of in een klein toeristisch logies. Voor de horeca blijven de huidige regels van kracht, met een verplichte sluiting om 23 uur en een maximum van zes personen rond een tafel. Ook wat telewerk betreft, blijven de regels gelden. Er is een verplichting van kracht, met maximum één terugkeerdag per week. Teambuildings en feesten op de werkvloer zijn verboden. De maatregelen gaan zaterdag in.

Minister Vandenbroucke (Vooruit), die meer verregaande maatregelen had verhoopt in het onderwijs, noemde het compromis tijdens de persconferentie na afloop van het Overlegcomité 'teleurstellend'.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus bereikt stilaan een plateau, maar er is nog 1 motor die draait, namelijk de besmettingen bij kinderen, zei Vandenbroucke. 'Dat is een groep die niet gevaccineerd is en waar het vuur (van het virus, red.) nog brandt. Daarom was de uitdaging vandaag om snel genoeg te blussen waar het vuur nog brandt én ervoor zorgen dat de pijn van de zorgsector niet te lang duurt. Vanuit dat perspectief is het bereikte compromis teleurstellend', zei hij afgemeten. 'Dit kon sterker, maar we gaan de maatregelen wel nauwkeurig en stipt uitvoeren.'

Met de uitbreiding van de mondmaskerplicht naar alle kinderen vanaf zes jaar en de verplichte installatie van een CO2-meter in elke klas, met bijbehorende ventilatiemaatregelen, zijn er weliswaar stappen vooruit gezet, aldus de minister. 'We zijn nu zo ver, maar het had eerder moeten gebeuren', zei Vandenbroucke.

