Het Overlegcomité van de verschillende regeringen heeft een reeks versoepelingen goedgekeurd. De nadruk ligt op versoepelingen in de buitenlucht. 'Er kan meer: buiten, buiten, buiten', aldus premier Alexander De Croo. In mei kan er ook binnen versoepeld worden. Op het volgende Overlegcomité, op 26 maart, worden de huidige versoepelingsplannen geëvalueerd.

Na de 'time-out' van vorige week, heeft het Overlegcomité vrijdag stapsgewijze versoepelingen goedgekeurd. Volgens premier Alexander De Croo 'moeten we bijzonder voorzichtig blijven', maar is er na de 'lange maanden van aangehouden inspanningen ook nood aan perspectief'. Maar meer vrijheid betekent volgens De Croo ook 'meer verantwoordelijkheid. Als we die buiten op de juiste manier gebruiken, dan kunnen we stap voor stap vooruit. Ondertussen gaan ook de vaccinaties door, en zo komen we stap voor stap bij een lente van de vrijheid'.

Maart

Zeker in maart en april ligt de focus nog op buitenactiviteiten. Concreet wordt het vanaf 8 maart opnieuw mogelijk om met meer mensen buiten af te spreken. Vanaf dan mogen mensen met 10 buiten afspreken. Nu is dat aantal beperkt tot 4. De afstandsregels en mondmaskerplicht blijven wel gelden. Eveneens vanaf 8 maart wordt het mogelijk om met 50 mensen begrafenissen bij te wonen. Verder zal in het gepland ministerieel besluit staan dat fotografen vanaf 8 maart mensen mogen ontvangen (maximaal 1 consument per 10 vierkante meter). Ook privé-sauna's mogen vanaf maandag opnieuw de deuren openen, maar enkel voor gebruik 'voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn daarbij niet toegankelijk.'

Ook de eerder geplande onderwijsmaatregelen die ingaan vanaf 15 maart werden door het Overlegcomité bevestigd. Het gaat dan concreet over het opnieuw toelaten van daguitstappen vanaf 15 maart in het lager en secundair onderwijs. Vanaf diezelfde datum kunnen ook kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs OV3 en OV4 opnieuw voltijds naar school, net zoals de leerlingen van het deeltijds beroepsonderwijs.

Kampen

Ook in het hoger onderwijs komt er vanaf 15 maart een versoepeling. Hogescholen en universiteiten mogen vanaf dan 20 procent van hun campuscapaciteit benutten (nu is dat nog 10 procent) en alle studenten moeten opnieuw de kans krijgen om twee halve dagen of één hele dag per week les te volgen op de campus. Ook voor de georganiseerde buitenactiviteiten voor de jeugd komen er versoepelingen. Zo zullen -13-jarigen opnieuw met 25 activiteiten buiten mogen doen (dat was nu 10). En voor de paasvakantie worden jeugdkampen met groepen tot 25 personen mogelijk. Dat kunnen ook kampen met overnachtingen zijn. Aan de kampen wordt wel een testexperiment gekoppeld. Bedoeling is dat iedereen bij het begin en het einde van het kamp getest wordt.

Het reisverbod blijft nog zeker tot na de paasvakantie van kracht. Het wordt verlengd tot 19 april, de dag na de paasvakantie. Bedoeling is wel dat het verbod opnieuw geëvalueerd wordt op het volgende Overlegcomité van 26 maart.

April

Vanaf april treedt een aantal versoepelingen in werking van het zogeheten 'buitenplan'. Vanaf dan zullen georganiseerde buitenactiviteiten (bv. sporttrainingen) tot 10 personen mogen doorgaan, gaan de pretparken weer open en mogen culturele activiteiten en andere evenementen tot 50 deelnemers worden georganiseerd. Dat geldt ook voor de erediensten. Nog na de paasvakantie mag het lager en secundair onderwijs weer voltijds naar school. Dat zou dan het einde betekenen van het gedeeltelijke afstandsonderwijs.

Mei: horeca open

Voor zover de epidemiologische toestand het toelaat en afhankelijk van de druk op de ziekenhuizen en de voortgang van de vaccinatiecampagne, en mits het gebruik van snel- en zelftesten, kunnen vanaf 1 mei ook meer binnenactiviteiten plaatsvinden. Het gaat dan onder meer om de horeca. Die zou vanaf 1 mei de deuren mogen openen nadat ze verplicht gesloten is sinds 19 oktober 2020. Naast de horeca kunnen er vanaf mei ook versoepelingen zijn voor winkels en ambulante handel, de cultuur en evenementensector, markten, kermissen, het jeugdwerk en verenigingsleven, sport, erediensten, thuisverzorging en fitness.

Aan de avondklok verandert er voorlopig niets, die blijft van kracht tussen middernacht en 5 uur 's ochtends in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië geldt die van 22 uur tot 6 uur.

Testen, testen, testen

Het plan is duidelijk, zei premier Alexander De Croo in de loop van de persconferentie: 'Eerst buiten, en als het binnen is, gaan we gebruikmaken van snel- en zelftesten. Intussen komt ook de vaccinatie op snelheid.' Hoe, waar en wanneer deze testen precies zullen worden ingezet, moet nog blijken, en nog in detail uitgewerkt worten. 'Maar in elk geval zullen we de nodige stappen zetten om ervoor te zorgen dat de regelgeving aangepast wordt zodat die testen breed beschikbaar zijn voor de bevolking', aldus De Croo.

Het Overlegcomité vraagt aan de GEMS om een meer gedetailleerd plan van aanpak uit werken om de toekomstige stappen veilig te laten verlopen. Er zal ook aandacht gaan naar ventilatie en de rol die CO2-meters kunnen spelen bij het heropstarten van de binnenactiviteiten.

De Croo verwees tijdens zijn persconferentie naar Duitsland, waar de sneltesten en zelftesten ook een belangrijke rol spelen in het versoepelingsplan.

