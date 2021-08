Er zijn niet langer beperkingen op thuisbezoek, de horeca wordt - op mondmaskers na - helemaal vrijgelaten. Huwelijksfeesten mogen zonder mondmasker. Dat zijn enkele maatregelen die op 1 september ingaan. In Brussel echter blijven de versoepelingen voorlopig achterwege.

Op de persconferentie na het Overlegcomité was er, behalve over Brussel, grote tevredenheid te horen. De besmettingen nemen wel toe maar de gevolgen blijven binnen de perken aangezien de vaccinaties goed verlopen.

En dus kan er vanaf 1 september volop versoepeld worden. Premier Alexander De Croo kondigde het aan als 'voor ons allemaal een nieuwe start'.

Thuisbezoek wordt helemaal vrijgelaten.

In de horeca vallen beperkingen inzake sluitingstijden, afstand en tafelbezetting weg. Er blijft wel mondmaskerplicht voor wie zich verplaatst, maar dat, aldus De Croo, wordt volgende maand herbekeken.

Voor huwelijksfeesten wordt het mondmasker bij verplaatsingen nu al niet langer vereist, maar wel nog tijdens ceremonies en erediensten. Tijdens de huwelijksceremonie moeten mondmaskers wel om.

Tijdens privéfeesten, en dus ook op bruiloften, mag weer gedanst worden, maar nog niet in discotheken, die 'op vraag van de sector' pas op 1 oktober weer opengaan. Danscafés en discotheken mogen dan openen met nog vast te leggen 'verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit'. Deelstaten kunnen beslissen om strengere regels toe te passen.

De meeste beperkingen voor nachtwinkels vallen weg.

Evenementen

Voor kleinere evenementen gelden vanaf september voorts geen coronamaatregelen meer, tenzij gemeentebesturen daar anders over beslissen: aanwezigen moeten dus niet automatisch meer mondmaskers dragen of afstand houden. Evenementen met tot 200 aanwezigen binnen en 400 buiten kunnen vanaf dan ook het Covid Safe Ticket gebruiken - dat momenteel alleen voor massa-evenementen kan worden ingezet - waardoor de maatregelen rond mondmaskers en afstand houden eveneens vervallen. Vanaf 1 oktober wordt deze drempel opgetrokken tot 'minstens' 500 aanwezigen binnen en 750 buiten.

Herbekijk hier de persconferentie na het Overlegcomité.

Wat het Covid Safe Ticket betreft - dat aangeeft dat iemand volledig gevaccineerd is, negatief getest heeft of recent hersteld is van covid-19 - kunnen deelstaten kiezen om het ook toe te passen voor 'andere activiteiten dan evenementen'. Die maatregel is gericht op gemeenten met minder dan 70 procent gevaccineerde inwoners. De Croo noemde het 'een stok achter de deur'.

Het Overlegcomité benadrukte tot slot dat het mondmasker verplicht blijft op onder meer het openbaar vervoer, in winkels, in conferentiezalen, in auditoria, tijdens betogingen en op drukbezochte plaatsen in het openbaar. De verplichting vervalt vanaf 1 september in principe wel in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen, 'tenzij de lokale overheid daar anders over beslist'.

Thuiswerk niet langer aanbevolen

Vlaanderen laat de aanbeveling voor thuiswerk vallen, al moeten de bedrijven wel een thuiswerkplan maken. 'Want de voordelen van thuiswerk die we in coronatijden gezien hebben, gooien we uiteraard niet overboord", aldus minister-president Jan Jambon (N-VA).

Er is wat onduidelijkheid over Brussel. In Brussel blijft telewerken volgens Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) aanbevolen, maar Vlaams minister van Arbeid Hilde Crevits (CD&V) relativeert die aanbeveling: 'Als je dus in een bedrijf werkt waar iedereen gevaccineerd is, kan je meer mensen naar de werkvloer laten komen'.

Verplichte vaccinatie zorgpersoneel

Er wordt een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel voorbereid. Er wordt nu gekeken hoe zo'n verplichting kan worden ingevoerd. Mensen in de zorg moeten er alles aan doen om te vermijden dat patiënten die men verzorgt, ziek zouden kunnen worden, aldus premier De Croo.

Deze week liet minister Van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) al verstaan voorstander te zijn van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. 'We moeten ons de vraag stellen wat praktisch nodig is om er voor te zorgen dat die evidente norm - dat wie werkt in de zorg zichzelf en zijn patiënten beschermt - de algemene regel wordt', aldus Vandenbroucke die in september een advies van de sociale partners verwacht. Op basis van dat advies zal dan de wetgeving worden uitgewerkt. 'Dat zal tijd vergen', aldus de minister bij VRT Nieuws.

Uitzondering Brussel

De oude maatregelen blijven wel van kracht in Brussel, waar de verspreiding van het virus niet onder controle is, liet Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) weten. De versoepelingen voor de horeca, de evenementensector, de erediensten en de openingsuren van de nachtwinkels zullen niet van toepassing zijn in het Brussels gewest. De Brusselse regering wil nog meer inzetten op vaccinatie en ook de bestaande maatregelen zoals mondmaskerplicht strenger controleren.

